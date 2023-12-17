Киев исключил Raiffeisen Bank из «спонсоров войны» на время консультаций с ЕК

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Клипарт по теме Банки. Челябинск, райффайзен банк
Raiffeisen Bank исключен Украиной из «спонсоров войны», пока проходят переговоры с Еврокомиссией Фото:
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Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины исключило австрийскую группу Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны». Это сделано на период, пока проходят двусторонние консультации с привлечением представителей Еврокомиссии.

«Статус приостановлен на период двусторонних консультаций с участием представителей Европейской комиссии», — отмечается на официальном сайте агентства по предотвращению коррупции. До этого власти Австрии сняли вето на 12 пакет в обмен на то, что Киев исключит Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны».

Евросоюз начал переговоры по введению 12 пакета антироссийских санкций. Планируется, что они начнут действовать в ближайшее время. В рамках ограничений в ЕС хотят ужесточить потолок цен на нефть, а также ограничить алмазный экспорт из РФ. Периодически Киев пополняет список «спонсоров войны». Например, туда входят Domestos и «Медвежонок Барни».

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Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины исключило австрийскую группу Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны». Это сделано на период, пока проходят двусторонние консультации с привлечением представителей Еврокомиссии. «Статус приостановлен на период двусторонних консультаций с участием представителей Европейской комиссии», — отмечается на официальном сайте агентства по предотвращению коррупции. До этого власти Австрии сняли вето на 12 пакет в обмен на то, что Киев исключит Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны». Евросоюз начал переговоры по введению 12 пакета антироссийских санкций. Планируется, что они начнут действовать в ближайшее время. В рамках ограничений в ЕС хотят ужесточить потолок цен на нефть, а также ограничить алмазный экспорт из РФ. Периодически Киев пополняет список «спонсоров войны». Например, туда входят Domestos и «Медвежонок Барни».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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