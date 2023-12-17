В Перми бутик техники Apple продают за 8 млн рублей

18 декабря 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

В распоряжение покупателя перейдут оборудование и товарный остаток Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми выставили на продажу бутик техники и аксессуаров компании Apple. Стоимость магазин составляет 8 млн рублей. В эту цену входят товар, все оборудование, а также переуступка прав на пользование товарным знаком. «Продается элитный бутик техники Apple. Обособленное здание на два этажа, на которых расположены офис, торговый зал, санузел и кухня. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт. Покупателю будет сделана переуступка прав по договору аренды и прав пользования товарным знаком. Цена — 8 млн рублей. Отдаем товарный остаток и оборудование», — сообщается в описании бутика на сайте бесплатных объявлений. В список оборудования входят стойка продавца, витрины, мебель, кассовый аппарат, моноблок iMac, рабочий телефон iPhone 11 и другая техника. Из нематериальных активов в распоряжении нового собственника окажутся договоры с поставщиками и клиентская база. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми предприниматель бесплатно отдает бутик ушедшего из России бренда женской одежды Triumph. Во владение нового собственника перейдут торговые витрины, стеллажи, вешалки, примерочные и мебель.

В Перми выставили на продажу бутик техники и аксессуаров компании Apple. Стоимость магазин составляет 8 млн рублей. В эту цену входят товар, все оборудование, а также переуступка прав на пользование товарным знаком. «Продается элитный бутик техники Apple. Обособленное здание на два этажа, на которых расположены офис, торговый зал, санузел и кухня. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт. Покупателю будет сделана переуступка прав по договору аренды и прав пользования товарным знаком. Цена — 8 млн рублей. Отдаем товарный остаток и оборудование», — сообщается в описании бутика на сайте бесплатных объявлений. В список оборудования входят стойка продавца, витрины, мебель, кассовый аппарат, моноблок iMac, рабочий телефон iPhone 11 и другая техника. Из нематериальных активов в распоряжении нового собственника окажутся договоры с поставщиками и клиентская база. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми предприниматель бесплатно отдает бутик ушедшего из России бренда женской одежды Triumph. Во владение нового собственника перейдут торговые витрины, стеллажи, вешалки, примерочные и мебель.