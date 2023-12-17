17 декабря 2023

В Перми бутик техники Apple продают за 8 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В распоряжение покупателя перейдут оборудование и товарный остаток Фото:

В Перми выставили на продажу бутик техники и аксессуаров компании Apple. Стоимость магазин составляет 8 млн рублей. В эту цену входят товар, все оборудование, а также переуступка прав на пользование товарным знаком.

«Продается элитный бутик техники Apple. Обособленное здание на два этажа, на которых расположены офис, торговый зал, санузел и кухня. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт. Покупателю будет сделана переуступка прав по договору аренды и прав пользования товарным знаком. Цена — 8 млн рублей. Отдаем товарный остаток и оборудование», — сообщается в описании бутика на сайте бесплатных объявлений.

В список оборудования входят стойка продавца, витрины, мебель, кассовый аппарат, моноблок iMac, рабочий телефон iPhone 11 и другая техника. Из нематериальных активов в распоряжении нового собственника окажутся договоры с поставщиками и клиентская база.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми предприниматель бесплатно отдает бутик ушедшего из России бренда женской одежды Triumph. Во владение нового собственника перейдут торговые витрины, стеллажи, вешалки, примерочные и мебель.

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В Перми выставили на продажу бутик техники и аксессуаров компании Apple. Стоимость магазин составляет 8 млн рублей. В эту цену входят товар, все оборудование, а также переуступка прав на пользование товарным знаком. «Продается элитный бутик техники Apple. Обособленное здание на два этажа, на которых расположены офис, торговый зал, санузел и кухня. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт. Покупателю будет сделана переуступка прав по договору аренды и прав пользования товарным знаком. Цена — 8 млн рублей. Отдаем товарный остаток и оборудование», — сообщается в описании бутика на сайте бесплатных объявлений. В список оборудования входят стойка продавца, витрины, мебель, кассовый аппарат, моноблок iMac, рабочий телефон iPhone 11 и другая техника. Из нематериальных активов в распоряжении нового собственника окажутся договоры с поставщиками и клиентская база. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми предприниматель бесплатно отдает бутик ушедшего из России бренда женской одежды Triumph. Во владение нового собственника перейдут торговые витрины, стеллажи, вешалки, примерочные и мебель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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