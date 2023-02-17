В пермском ТРЦ бесплатно отдают магазин ушедшего из России бренда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бутики одежды в торговом центре I MALL. Пермь, бутик женского белья
Бизнес бесплатно готовы отдать новому собственнику (архивное фото) Фото:
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В Перми предприниматель готова бесплатно отдать бизнес в торгово-развлекательном центре «Планета». Речь об арендованном помещении, в котором сделан дорогостоящий ремонт, а также всем необходимом для торговли оборудовании. Как пояснила URA.RU собственница отдела, ранее в нем продавался товар немецкого бренда нижнего женского белья Triumph, ушедшего из России.

«Бренд Triumph ушел, товар у меня закончился, торговать в результате больше нечем. При этом не могу расторгнуть договор аренды с „Планетой“, так как он заключался на долгий срок. По условиям контракта, арендную плату придется платить еще год. Поэтому я решила бесплатно передать отдел в собственность другому предпринимателю по договору переуступки», — рассказала предприниматель корреспонденту агентства.

По ее словам, ежемесячная арендная плата в магазине составляет 350 тысяч рублей. После оформления всех документов, в распоряжение нового собственника бизнеса перейдут торговые витрины, стеллажи, вешалки, примерочные и мебель. Стоимость оборудования — более 500 тысяч рублей, еще полтора миллиона было потрачено на дизайнерский ремонт отдела. Предприниматель уточняет, что помещение отлично подойдет для обустройства магазина одежды, обуви и бижутерии.

Из-за антироссийских санкций, которые ввели США и страны Евросоюза, многие иностранные компании ушли с рынка. Их отделы в торговых центрах страны были закрыты. Так, ранее в Перми ТРК «Семья» расторг договоры с брендами, которые входили в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear. На их месте теперь открываются другие торговые отделы.

Товар в магазине закончился из-за ухода бренда из России
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В Перми предприниматель готова бесплатно отдать бизнес в торгово-развлекательном центре «Планета». Речь об арендованном помещении, в котором сделан дорогостоящий ремонт, а также всем необходимом для торговли оборудовании. Как пояснила URA.RU собственница отдела, ранее в нем продавался товар немецкого бренда нижнего женского белья Triumph, ушедшего из России. «Бренд Triumph ушел, товар у меня закончился, торговать в результате больше нечем. При этом не могу расторгнуть договор аренды с „Планетой“, так как он заключался на долгий срок. По условиям контракта, арендную плату придется платить еще год. Поэтому я решила бесплатно передать отдел в собственность другому предпринимателю по договору переуступки», — рассказала предприниматель корреспонденту агентства. По ее словам, ежемесячная арендная плата в магазине составляет 350 тысяч рублей. После оформления всех документов, в распоряжение нового собственника бизнеса перейдут торговые витрины, стеллажи, вешалки, примерочные и мебель. Стоимость оборудования — более 500 тысяч рублей, еще полтора миллиона было потрачено на дизайнерский ремонт отдела. Предприниматель уточняет, что помещение отлично подойдет для обустройства магазина одежды, обуви и бижутерии. Из-за антироссийских санкций, которые ввели США и страны Евросоюза, многие иностранные компании ушли с рынка. Их отделы в торговых центрах страны были закрыты. Так, ранее в Перми ТРК «Семья» расторг договоры с брендами, которые входили в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear. На их месте теперь открываются другие торговые отделы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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