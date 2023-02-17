Бизнес бесплатно готовы отдать новому собственнику (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Перми предприниматель готова бесплатно отдать бизнес в торгово-развлекательном центре «Планета». Речь об арендованном помещении, в котором сделан дорогостоящий ремонт, а также всем необходимом для торговли оборудовании. Как пояснила URA.RU собственница отдела, ранее в нем продавался товар немецкого бренда нижнего женского белья Triumph, ушедшего из России.

«Бренд Triumph ушел, товар у меня закончился, торговать в результате больше нечем. При этом не могу расторгнуть договор аренды с „Планетой“, так как он заключался на долгий срок. По условиям контракта, арендную плату придется платить еще год. Поэтому я решила бесплатно передать отдел в собственность другому предпринимателю по договору переуступки», — рассказала предприниматель корреспонденту агентства.

По ее словам, ежемесячная арендная плата в магазине составляет 350 тысяч рублей. После оформления всех документов, в распоряжение нового собственника бизнеса перейдут торговые витрины, стеллажи, вешалки, примерочные и мебель. Стоимость оборудования — более 500 тысяч рублей, еще полтора миллиона было потрачено на дизайнерский ремонт отдела. Предприниматель уточняет, что помещение отлично подойдет для обустройства магазина одежды, обуви и бижутерии.

Из-за антироссийских санкций, которые ввели США и страны Евросоюза, многие иностранные компании ушли с рынка. Их отделы в торговых центрах страны были закрыты. Так, ранее в Перми ТРК «Семья» расторг договоры с брендами, которые входили в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear. На их месте теперь открываются другие торговые отделы.

Товар в магазине закончился из-за ухода бренда из России Фото: сайт «Авито»