В Челябинске подсчитали стоимость детского новогоднего утренника с ведущим

Стоимость детского утренника в Челябинске начинается от 11,5 тысячи рублей
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Коляда-театр и открытие сезона детским спектаклем "Карлсон вернулся". Екатеринбург, печенье овсяное, детский утренник
Новогодние кульки продаются в 2023 году в Челябинске по цене от 600 рублей за штуку Фото:

В Челябинске за полноценный детский новогодний утренник с ведущим и Дедом Морозом придется отдать от 11 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В Челябинске организовать полноценную детскую новогоднюю вечеринку или утренник можно в среднем за 11 500 рублей. В данную стоимость включены услуги ведущего, Деда Мороза, Снегурочки, фуршет, наборы конфет, фотограф и другие атрибуты», — сообщили в пресс-службе.

Подарочные новогодние наборы для детей с конфетами продаются в 2023 году в Челябинске по цене от 600 рублей за штуку. Исполнители, которые готовы взяться за организацию детского праздничного стола, берут в среднем от 1000 рублей на человека, а меню может включать как закуски в виде канапе и сладостей, так и горячее и салаты.

Стоимость ведущего детского праздника в Челябинске начинается от 2250 рублей за час работы и обычно включает разработку концепции и программы мероприятия. За выступления артистов в Челябинске, в том числе Деда Мороза и Снегурочки, придется отдать от 2000 рублей.

Услуги фотографа в городе в 2023 году будут стоить также от 2000 рублей за мероприятие. За сумму от 1700 рублей можно установить тематическую фотозону для детей, за 550 рублей заказать аквагрим, а за 1200 рублей украсить детскую новогоднюю вечеринку 10 воздушными шарами.

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В Челябинске за полноценный детский новогодний утренник с ведущим и Дедом Морозом придется отдать от 11 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В Челябинске организовать полноценную детскую новогоднюю вечеринку или утренник можно в среднем за 11 500 рублей. В данную стоимость включены услуги ведущего, Деда Мороза, Снегурочки, фуршет, наборы конфет, фотограф и другие атрибуты», — сообщили в пресс-службе. Подарочные новогодние наборы для детей с конфетами продаются в 2023 году в Челябинске по цене от 600 рублей за штуку. Исполнители, которые готовы взяться за организацию детского праздничного стола, берут в среднем от 1000 рублей на человека, а меню может включать как закуски в виде канапе и сладостей, так и горячее и салаты. Стоимость ведущего детского праздника в Челябинске начинается от 2250 рублей за час работы и обычно включает разработку концепции и программы мероприятия. За выступления артистов в Челябинске, в том числе Деда Мороза и Снегурочки, придется отдать от 2000 рублей. Услуги фотографа в городе в 2023 году будут стоить также от 2000 рублей за мероприятие. За сумму от 1700 рублей можно установить тематическую фотозону для детей, за 550 рублей заказать аквагрим, а за 1200 рублей украсить детскую новогоднюю вечеринку 10 воздушными шарами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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