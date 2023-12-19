В Челябинске подсчитали стоимость детского новогоднего утренника с ведущим

Стоимость детского утренника в Челябинске начинается от 11,5 тысячи рублей

Новогодние кульки продаются в 2023 году в Челябинске по цене от 600 рублей за штуку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске за полноценный детский новогодний утренник с ведущим и Дедом Морозом придется отдать от 11 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В Челябинске организовать полноценную детскую новогоднюю вечеринку или утренник можно в среднем за 11 500 рублей. В данную стоимость включены услуги ведущего, Деда Мороза, Снегурочки, фуршет, наборы конфет, фотограф и другие атрибуты», — сообщили в пресс-службе.

Подарочные новогодние наборы для детей с конфетами продаются в 2023 году в Челябинске по цене от 600 рублей за штуку. Исполнители, которые готовы взяться за организацию детского праздничного стола, берут в среднем от 1000 рублей на человека, а меню может включать как закуски в виде канапе и сладостей, так и горячее и салаты.

Стоимость ведущего детского праздника в Челябинске начинается от 2250 рублей за час работы и обычно включает разработку концепции и программы мероприятия. За выступления артистов в Челябинске, в том числе Деда Мороза и Снегурочки, придется отдать от 2000 рублей.

Услуги фотографа в городе в 2023 году будут стоить также от 2000 рублей за мероприятие. За сумму от 1700 рублей можно установить тематическую фотозону для детей, за 550 рублей заказать аквагрим, а за 1200 рублей украсить детскую новогоднюю вечеринку 10 воздушными шарами.