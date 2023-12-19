Пять рейсов из Екатеринбурга перенаправили в Шереметьево из-за атаки на Москву

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Постепенно план «Ковер» начали снимать в некоторых аэропортах Фото:

Пять рейсов из Екатеринбурга в Москву перенаправили в Шереметьево на фоне атаки беспилотника на столицу России. Инцидент произошел сегодня днем, после чего был введен план «Ковер», а принимать самолеты временно перестали Внуково, Домодедово и Жуковский.

Судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, все самолеты компании «Аэрофлот» должны приземлиться в Шереметьево. При этом на момент публикации аэропорт Внуково снял ограничения на прием и вылет воздушных судов, а «Уральские авиалинии» все также планируют совершить посаду в Домодедово.

Днем 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку БПЛА на город. Дрон был сбит в Одинцовском городском округе. После этого в трех московских аэропортах ввели план «Ковер».

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Пять рейсов из Екатеринбурга в Москву перенаправили в Шереметьево на фоне атаки беспилотника на столицу России. Инцидент произошел сегодня днем, после чего был введен план «Ковер», а принимать самолеты временно перестали Внуково, Домодедово и Жуковский. Судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, все самолеты компании «Аэрофлот» должны приземлиться в Шереметьево. При этом на момент публикации аэропорт Внуково снял ограничения на прием и вылет воздушных судов, а «Уральские авиалинии» все также планируют совершить посаду в Домодедово. Днем 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку БПЛА на город. Дрон был сбит в Одинцовском городском округе. После этого в трех московских аэропортах ввели план «Ковер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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