Пять рейсов из Екатеринбурга перенаправили в Шереметьево из-за атаки на Москву

19 декабря 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Постепенно план «Ковер» начали снимать в некоторых аэропортах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пять рейсов из Екатеринбурга в Москву перенаправили в Шереметьево на фоне атаки беспилотника на столицу России. Инцидент произошел сегодня днем, после чего был введен план «Ковер», а принимать самолеты временно перестали Внуково, Домодедово и Жуковский. Судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, все самолеты компании «Аэрофлот» должны приземлиться в Шереметьево. При этом на момент публикации аэропорт Внуково снял ограничения на прием и вылет воздушных судов, а «Уральские авиалинии» все также планируют совершить посаду в Домодедово. Днем 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку БПЛА на город. Дрон был сбит в Одинцовском городском округе. После этого в трех московских аэропортах ввели план «Ковер».

Пять рейсов из Екатеринбурга в Москву перенаправили в Шереметьево на фоне атаки беспилотника на столицу России. Инцидент произошел сегодня днем, после чего был введен план «Ковер», а принимать самолеты временно перестали Внуково, Домодедово и Жуковский. Судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, все самолеты компании «Аэрофлот» должны приземлиться в Шереметьево. При этом на момент публикации аэропорт Внуково снял ограничения на прием и вылет воздушных судов, а «Уральские авиалинии» все также планируют совершить посаду в Домодедово. Днем 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку БПЛА на город. Дрон был сбит в Одинцовском городском округе. После этого в трех московских аэропортах ввели план «Ковер».