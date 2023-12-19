На СВО погиб наводчик из Пермского края

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, смерть, гвоздики, похороны, поминки, солдат
Прощание с погибшим состоится 20 декабря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погиб наводчик из деревни Пож (Пермский край) Александр Иванов. Об этом сообщает администрация Юрлинского муниципального округа.

«Рядовой, наводчик 2 мотострелкового отделения 2 мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции был смертельно ранен. От полученных ранений Александр скончался», — сообщает администрация.

Прощание с погибшим состоится 20 декабря. Оно пройдет в родной деревне Иванова в доме культуры.

Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.

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В зоне проведения спецоперации погиб наводчик из деревни Пож (Пермский край) Александр Иванов. Об этом сообщает администрация Юрлинского муниципального округа. «Рядовой, наводчик 2 мотострелкового отделения 2 мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции был смертельно ранен. От полученных ранений Александр скончался», — сообщает администрация. Прощание с погибшим состоится 20 декабря. Оно пройдет в родной деревне Иванова в доме культуры. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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