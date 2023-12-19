На СВО погиб наводчик из Пермского края

19 декабря 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим состоится 20 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации погиб наводчик из деревни Пож (Пермский край) Александр Иванов. Об этом сообщает администрация Юрлинского муниципального округа. «Рядовой, наводчик 2 мотострелкового отделения 2 мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции был смертельно ранен. От полученных ранений Александр скончался», — сообщает администрация. Прощание с погибшим состоится 20 декабря. Оно пройдет в родной деревне Иванова в доме культуры. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.

В зоне проведения спецоперации погиб наводчик из деревни Пож (Пермский край) Александр Иванов. Об этом сообщает администрация Юрлинского муниципального округа. «Рядовой, наводчик 2 мотострелкового отделения 2 мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции был смертельно ранен. От полученных ранений Александр скончался», — сообщает администрация. Прощание с погибшим состоится 20 декабря. Оно пройдет в родной деревне Иванова в доме культуры. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.