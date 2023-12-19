На СВО погиб наводчик из Пермского края

В зоне проведения спецоперации погиб наводчик из деревни Пож (Пермский край) Александр Иванов. Об этом сообщает администрация Юрлинского муниципального округа.
«Рядовой, наводчик 2 мотострелкового отделения 2 мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции был смертельно ранен. От полученных ранений Александр скончался», — сообщает администрация.
Прощание с погибшим состоится 20 декабря. Оно пройдет в родной деревне Иванова в доме культуры.
Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины.
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