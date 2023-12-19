Встреча свердловского студента с Путиным прошла не по сценарию

19 декабря 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

На встречу Сергей Харин (справа) приехал со своим преподавателем Юрием Черкашиным (слева) Фото: официальный портал Кремля Студент Уральского железнодорожного техникума Сергей Харин, идя на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, и не рассчитывал задать ему вопрос, ждал лишь автографа. Об этом парень рассказал URA.RU. Путин собирал победителей чемпионата по профмастерству «Профессионалы» в Кремле накануне. Первым из двух свердловчан выступил преподаватель Харина Юрий Черкашин. И президент сам подключил студента к диалогу. «Он серьезно управляет локомотивом? — спросил Путин у Черкашина. Ответ был утвердительный. — Не страшно?» Харин ответил, что нет. И выступил с инициативой: поощрять на конкурсе не только непосредственных участников, но и их наставников, «ведь они проделывают немалый труд». Президент обещал подумать. «Я всегда мечтал получить автограф нашего президента, но не мог представить, что мне доведется пообщаться с Владимиром Путиным вживую. На самом приеме все присутствующие ребята волновались, и я в том числе. Но в какой-то момент я понял, что у меня есть единственный шанс задать свой вопрос. Одним словом, я решил проявить инициативу. И мне удалось это сделать», — рассказал Харин корреспонденту. Последнюю неделю он провел на карантине (это стандартный порядок, для тех, кто встречается с Путиным) и сдал тест на коронавирус. Описывая URA.RU свои эмоции, Харин поделился, что в очередной раз убедился в том, что на правильном пути. «Плюс ко всему меня всегда поддерживала мама, чему безмерно ей благодарен. А если говорить о моей специальности, то я мне нравится дорога, она имеет какую-то магию, которая не смогла меня оставить равнодушным», — говорит Харин. Его друзья теперь шутят: знакомы с Путиным через одно рукопожатие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студент Уральского железнодорожного техникума Сергей Харин, идя на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, и не рассчитывал задать ему вопрос, ждал лишь автографа. Об этом парень рассказал URA.RU. Путин собирал победителей чемпионата по профмастерству «Профессионалы» в Кремле накануне. Первым из двух свердловчан выступил преподаватель Харина Юрий Черкашин. И президент сам подключил студента к диалогу. «Он серьезно управляет локомотивом? — спросил Путин у Черкашина. Ответ был утвердительный. — Не страшно?» Харин ответил, что нет. И выступил с инициативой: поощрять на конкурсе не только непосредственных участников, но и их наставников, «ведь они проделывают немалый труд». Президент обещал подумать. «Я всегда мечтал получить автограф нашего президента, но не мог представить, что мне доведется пообщаться с Владимиром Путиным вживую. На самом приеме все присутствующие ребята волновались, и я в том числе. Но в какой-то момент я понял, что у меня есть единственный шанс задать свой вопрос. Одним словом, я решил проявить инициативу. И мне удалось это сделать», — рассказал Харин корреспонденту. Последнюю неделю он провел на карантине (это стандартный порядок, для тех, кто встречается с Путиным) и сдал тест на коронавирус. Описывая URA.RU свои эмоции, Харин поделился, что в очередной раз убедился в том, что на правильном пути. «Плюс ко всему меня всегда поддерживала мама, чему безмерно ей благодарен. А если говорить о моей специальности, то я мне нравится дорога, она имеет какую-то магию, которая не смогла меня оставить равнодушным», — говорит Харин. Его друзья теперь шутят: знакомы с Путиным через одно рукопожатие.