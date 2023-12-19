В Перми назревает протест из-за планов построить ЖК вместо спорткомплекса

20 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Участок в микрорайоне Парковый, где предполагалось возвести ФОК, отдан под застройку жилых домов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители пермского микрорайона Парковый выступили против планов застройки микрорайона жилыми домами вместо обещанного физкультурно-оздоровительного комплекса. Власти обещали разместить его по улице Шпальной. Горожане заявили, что готовы дойти до федерального центра, если чиновники их не услышат и не пойдут на встречу. Об этом URA.RU рассказали жители Паркового Елена Кнурова и Владислав Максимов. «Много лет власти обещают жителям микрорайона построить какой-либо спортивный объект. Здесь проживает очень много молодежи, семей с детьми. Все они так ждали его появления, особенно в 2021 году, когда власти разрекламировали строительство центра по фигурному катанию и ФОК. Но вместо этого [было] решено строить ЖК, тогда как в микрорайоне острая нехватка спортивных объектов. Мы собрали больше 1100 подписей [против строительства ЖК] и хотим, чтобы власти нас услышали и реализовали заявленный проект. Но если они нам не смогут помочь, значит будем обращать на себя внимание федеральных властей», — сказала URA.RU Кнурова. Листы с подписями имеются в распоряжении URA.RU. Горожанка добавила, что «сегодня-завтра» подписи будут переданы в администрацию губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, чтобы он «вышел на разговор» с жителями микрорайона. Помимо этого, пермяки отправили несколько обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая прошла 14 декабря. «Сейчас они переданы в работу краевым властям», — отметил Владислав Максимов, добавив, что «люди настроены серьезно». В краевых министерствах по имуществу, а также спорту URA.RU заявили, что планы по строительству ФОК в микрорайоне Парковый сохраняются, изменится лишь локация объекта. При этом акцент будет сделан на объекте «легкоатлетической направленности». Его возведением займется строительная компания ПМД. «ФОК будет построен на участке в районе ул. Строителей — ул. Песчаной — ул. Шпалопропиточной за счет средств застройщика — компанией ПМД», — отметили в пресс-службах минимущества и минспорта. Краевые власти анонсировали строительство спорткомплекса в районе ул. Шпальной в 2021 году. В ноябре 2023 года стало известно, что участок под застройку отдан компании ПМД. Застройщик получил землю вместо участка в Мотовилихинском районе, где сейчас расположен стадион. Жители района организовали протест и не дали застройщику возвести на месте спортивного объекта жилой комплекс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители пермского микрорайона Парковый выступили против планов застройки микрорайона жилыми домами вместо обещанного физкультурно-оздоровительного комплекса. Власти обещали разместить его по улице Шпальной. Горожане заявили, что готовы дойти до федерального центра, если чиновники их не услышат и не пойдут на встречу. Об этом URA.RU рассказали жители Паркового Елена Кнурова и Владислав Максимов. «Много лет власти обещают жителям микрорайона построить какой-либо спортивный объект. Здесь проживает очень много молодежи, семей с детьми. Все они так ждали его появления, особенно в 2021 году, когда власти разрекламировали строительство центра по фигурному катанию и ФОК. Но вместо этого [было] решено строить ЖК, тогда как в микрорайоне острая нехватка спортивных объектов. Мы собрали больше 1100 подписей [против строительства ЖК] и хотим, чтобы власти нас услышали и реализовали заявленный проект. Но если они нам не смогут помочь, значит будем обращать на себя внимание федеральных властей», — сказала URA.RU Кнурова. Листы с подписями имеются в распоряжении URA.RU. Горожанка добавила, что «сегодня-завтра» подписи будут переданы в администрацию губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, чтобы он «вышел на разговор» с жителями микрорайона. Помимо этого, пермяки отправили несколько обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая прошла 14 декабря. «Сейчас они переданы в работу краевым властям», — отметил Владислав Максимов, добавив, что «люди настроены серьезно». В краевых министерствах по имуществу, а также спорту URA.RU заявили, что планы по строительству ФОК в микрорайоне Парковый сохраняются, изменится лишь локация объекта. При этом акцент будет сделан на объекте «легкоатлетической направленности». Его возведением займется строительная компания ПМД. «ФОК будет построен на участке в районе ул. Строителей — ул. Песчаной — ул. Шпалопропиточной за счет средств застройщика — компанией ПМД», — отметили в пресс-службах минимущества и минспорта. Краевые власти анонсировали строительство спорткомплекса в районе ул. Шпальной в 2021 году. В ноябре 2023 года стало известно, что участок под застройку отдан компании ПМД. Застройщик получил землю вместо участка в Мотовилихинском районе, где сейчас расположен стадион. Жители района организовали протест и не дали застройщику возвести на месте спортивного объекта жилой комплекс.