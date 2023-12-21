Матвиенко: Путин оговорился по Фрейду и улучшил жизнь пенсионеров

21 декабря 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко сообщила, что Владимир Путин удачно оговорился Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин оговорился по Фрейду, тем самым отменил банковскую комиссию с коммунальных платежей для пенсионеров. Об этом высказалась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. «Как удачно наш президент оговорился. Оговорка, что называется, по Фрейду», — заявила Матвиенко на пресс-конференции председателя Совфеда. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». По ее словам, в Совфеде были недовольны законом. Ранее Матвиенко сообщила, что решение нынешнего президента РФ баллотироваться — главное событие 2023 года. Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для пенсионеров и нуждающихся в социальной поддержке россиян, передает «Национальная служба новостей».

Президент РФ Владимир Путин оговорился по Фрейду, тем самым отменил банковскую комиссию с коммунальных платежей для пенсионеров. Об этом высказалась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. «Как удачно наш президент оговорился. Оговорка, что называется, по Фрейду», — заявила Матвиенко на пресс-конференции председателя Совфеда. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». По ее словам, в Совфеде были недовольны законом. Ранее Матвиенко сообщила, что решение нынешнего президента РФ баллотироваться — главное событие 2023 года. Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для пенсионеров и нуждающихся в социальной поддержке россиян, передает «Национальная служба новостей».