Матвиенко: Путин оговорился по Фрейду и улучшил жизнь пенсионеров

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Валентина Матвиенко сообщила, что Владимир Путин удачно оговорился Фото:

Президент РФ Владимир Путин оговорился по Фрейду, тем самым отменил банковскую комиссию с коммунальных платежей для пенсионеров. Об этом высказалась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.

«Как удачно наш президент оговорился. Оговорка, что называется, по Фрейду», — заявила Матвиенко на пресс-конференции председателя Совфеда. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». По ее словам, в Совфеде были недовольны законом.

Ранее Матвиенко сообщила, что решение нынешнего президента РФ баллотироваться — главное событие 2023 года. Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для пенсионеров и нуждающихся в социальной поддержке россиян, передает «Национальная служба новостей».

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Президент РФ Владимир Путин оговорился по Фрейду, тем самым отменил банковскую комиссию с коммунальных платежей для пенсионеров. Об этом высказалась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. «Как удачно наш президент оговорился. Оговорка, что называется, по Фрейду», — заявила Матвиенко на пресс-конференции председателя Совфеда. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». По ее словам, в Совфеде были недовольны законом. Ранее Матвиенко сообщила, что решение нынешнего президента РФ баллотироваться — главное событие 2023 года. Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для пенсионеров и нуждающихся в социальной поддержке россиян, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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