В Екатеринбурге на стройке погиб рабочий

В Екатеринбурге на территории строящегося объекта по улице Архангела Михаила погиб рабочий. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Сегодня 21 декабря 2023 года, около 15:00 на территории строящегося объекта работник, трудившийся подсобным рабочим в строительной организации, получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа», — рассказали в ведомстве. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту ЧП организована проверка, в ходе которой будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности на объекте. Также выясняется, являлся погибший сотрудником организации или был наемным работником.
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