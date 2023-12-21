В Екатеринбурге на стройке погиб рабочий

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Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, строители, строительная площадка, рабочие на стройке
Рабочий сорвался с четвертого этажа на стройке в Екатеринбурге. (Фото архив) Фото:

В Екатеринбурге на территории строящегося объекта по улице Архангела Михаила погиб рабочий. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Сегодня 21 декабря 2023 года, около 15:00 на территории строящегося объекта работник, трудившийся подсобным рабочим в строительной организации, получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа», — рассказали в ведомстве. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту ЧП организована проверка, в ходе которой будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности на объекте. Также выясняется, являлся погибший сотрудником организации или был наемным работником.

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В Екатеринбурге на территории строящегося объекта по улице Архангела Михаила погиб рабочий. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Сегодня 21 декабря 2023 года, около 15:00 на территории строящегося объекта работник, трудившийся подсобным рабочим в строительной организации, получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа», — рассказали в ведомстве. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте. По факту ЧП организована проверка, в ходе которой будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности на объекте. Также выясняется, являлся погибший сотрудником организации или был наемным работником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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