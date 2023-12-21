Из-за гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге возбудили дело

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“ — прим. ред.). <…> Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Анализируется интересующая следствие документация о проведении инструктажа по технике безопасности, изучаются должностные инструкции и другие документы», — сказано в сообщении.
Инцидент произошел 21 декабря на объекте по ул. Архангела Михаила около 15:30. Погибший рабочий был каменщиком, он приехал из Киргизии. Ему был 31 год. На стройке мужчина трудился вместе с братом.
«Сыщики при опросе других рабочих установили, что еще в 14:30 все шло по плану. Через некоторое время мужчина встал на леса, неожиданно доска под ним сломалась, не выдержав тяжести, и он упал. Это подтверждает напарник погибшего — местный житель из города Березовского. Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в органы регионального Следственного комитета», — сообщил агентству представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
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