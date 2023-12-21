Из-за гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге возбудили дело

21 декабря 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Погибший рабочий был каменщиком, он приехал из Киргизии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“ — прим. ред.). <…> Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Анализируется интересующая следствие документация о проведении инструктажа по технике безопасности, изучаются должностные инструкции и другие документы», — сказано в сообщении. Инцидент произошел 21 декабря на объекте по ул. Архангела Михаила около 15:30. Погибший рабочий был каменщиком, он приехал из Киргизии. Ему был 31 год. На стройке мужчина трудился вместе с братом. «Сыщики при опросе других рабочих установили, что еще в 14:30 все шло по плану. Через некоторое время мужчина встал на леса, неожиданно доска под ним сломалась, не выдержав тяжести, и он упал. Это подтверждает напарник погибшего — местный житель из города Березовского. Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в органы регионального Следственного комитета», — сообщил агентству представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“ — прим. ред.). <…> Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Анализируется интересующая следствие документация о проведении инструктажа по технике безопасности, изучаются должностные инструкции и другие документы», — сказано в сообщении. Инцидент произошел 21 декабря на объекте по ул. Архангела Михаила около 15:30. Погибший рабочий был каменщиком, он приехал из Киргизии. Ему был 31 год. На стройке мужчина трудился вместе с братом. «Сыщики при опросе других рабочих установили, что еще в 14:30 все шло по плану. Через некоторое время мужчина встал на леса, неожиданно доска под ним сломалась, не выдержав тяжести, и он упал. Это подтверждает напарник погибшего — местный житель из города Березовского. Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в органы регионального Следственного комитета», — сообщил агентству представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.