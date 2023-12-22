Полпред Якушев исполнил новогоднее желание подростка

Подросток Владимир из Привокзального (Свердловская область) побывал в кабине самолета «Уральских авиалиний» в роли пилота. Его новогоднее желание исполнил полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпреда.
«Сегодня желание Владимира исполнилось: по просьбе полпреда Якушева авиакомпания „Уральские авиалинии“ при поддержке аэропорта Кольцово устроила для мальчика экскурсию в кабину Airbus A320. Подросток почувствовал себя в роли пилота», — говорится в сообщении.
Мечту 15-летнего парня Якушев исполнил в рамках акции «Елка желаний», которая проводится в России. Официальным представителем проекта в Свердловской области является волонтерский центр Русской медной компании «Сила Урала». Сам Якушев исполнит десять детских желаний.
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