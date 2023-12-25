В детских садах и школах Челябинска повысят плату за питание

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Дети. Клипарт. Курган, ребенок, игрушки, детский сад, игровая комната, девочка, ясли сад, ясли
В школах и садиках Челябинска подорожает плата за питание Фото:

В детских садах и школах Челябинска с 1 января 2024 года повысят плату за питание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Стоимость питания в день для учащихся начальных классов в 2024 году составит 78,78 рубля. При этом учащиеся 1-4-х классов продолжат питаться и получать молоко бесплатно», — цитирует данные мэрии «Первый областной».

По данным администрации, бесплатное двухразовое горячее питание будет предоставлено ученикам, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в ВС РФ либо является иным участником спецоперации. Им выделены средства в размере 153,92 рубля в день. Другие льготные категории школьников 5-11 класса также получат бесплатные горячие обеды. В детских садах стоимость питания достигнет в 2024 году 133 рублей в день.

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В детских садах и школах Челябинска с 1 января 2024 года повысят плату за питание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. «Стоимость питания в день для учащихся начальных классов в 2024 году составит 78,78 рубля. При этом учащиеся 1-4-х классов продолжат питаться и получать молоко бесплатно», — цитирует данные мэрии «Первый областной». По данным администрации, бесплатное двухразовое горячее питание будет предоставлено ученикам, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в ВС РФ либо является иным участником спецоперации. Им выделены средства в размере 153,92 рубля в день. Другие льготные категории школьников 5-11 класса также получат бесплатные горячие обеды. В детских садах стоимость питания достигнет в 2024 году 133 рублей в день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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