В детских садах и школах Челябинска повысят плату за питание

В детских садах и школах Челябинска с 1 января 2024 года повысят плату за питание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
«Стоимость питания в день для учащихся начальных классов в 2024 году составит 78,78 рубля. При этом учащиеся 1-4-х классов продолжат питаться и получать молоко бесплатно», — цитирует данные мэрии «Первый областной».
По данным администрации, бесплатное двухразовое горячее питание будет предоставлено ученикам, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в ВС РФ либо является иным участником спецоперации. Им выделены средства в размере 153,92 рубля в день. Другие льготные категории школьников 5-11 класса также получат бесплатные горячие обеды. В детских садах стоимость питания достигнет в 2024 году 133 рублей в день.
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