В детских садах и школах Челябинска повысят плату за питание

25 декабря 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

В школах и садиках Челябинска подорожает плата за питание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детских садах и школах Челябинска с 1 января 2024 года повысят плату за питание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. «Стоимость питания в день для учащихся начальных классов в 2024 году составит 78,78 рубля. При этом учащиеся 1-4-х классов продолжат питаться и получать молоко бесплатно», — цитирует данные мэрии «Первый областной». По данным администрации, бесплатное двухразовое горячее питание будет предоставлено ученикам, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в ВС РФ либо является иным участником спецоперации. Им выделены средства в размере 153,92 рубля в день. Другие льготные категории школьников 5-11 класса также получат бесплатные горячие обеды. В детских садах стоимость питания достигнет в 2024 году 133 рублей в день.

В детских садах и школах Челябинска с 1 января 2024 года повысят плату за питание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. «Стоимость питания в день для учащихся начальных классов в 2024 году составит 78,78 рубля. При этом учащиеся 1-4-х классов продолжат питаться и получать молоко бесплатно», — цитирует данные мэрии «Первый областной». По данным администрации, бесплатное двухразовое горячее питание будет предоставлено ученикам, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в ВС РФ либо является иным участником спецоперации. Им выделены средства в размере 153,92 рубля в день. Другие льготные категории школьников 5-11 класса также получат бесплатные горячие обеды. В детских садах стоимость питания достигнет в 2024 году 133 рублей в день.