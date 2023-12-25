В Нижнем Тагиле прошел концерт для семей, мужья и отцы которых уехали на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С Новым годом. Тюмень, новогодние украшения, новогодняя елка, елочная игрушка, с новым годом, новый год, новогодние огни
На новогодних мероприятиях детям вручили сладкие подарки Фото:

В филармонии и цирке Нижнего Тагила (Свердловская область) прошли новогодние представления для семей, отцы и мужья которых уехали в зону спецоперации России на Украине. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Начинается пора новогодних поздравлений. Особенное внимание мы уделяем семьям, в которых мужья и отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции. Ведь дети ждут праздника, атмосферы чудес. В выходные ребята побывали на Елке музыки в филармонии и Нижнетагильском цирке», — написал Владислав Пинаев на личной странице «ВКонтакте».

Он отметил, что в организации благотворительных представлений помогают волонтеры центра «Мы вместе». Также в своем вступительном слове глава города поздравил зрителей с наступающим Новым годом и пожелал им радости и удачи.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В филармонии и цирке Нижнего Тагила (Свердловская область) прошли новогодние представления для семей, отцы и мужья которых уехали в зону спецоперации России на Украине. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Начинается пора новогодних поздравлений. Особенное внимание мы уделяем семьям, в которых мужья и отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции. Ведь дети ждут праздника, атмосферы чудес. В выходные ребята побывали на Елке музыки в филармонии и Нижнетагильском цирке», — написал Владислав Пинаев на личной странице «ВКонтакте». Он отметил, что в организации благотворительных представлений помогают волонтеры центра «Мы вместе». Также в своем вступительном слове глава города поздравил зрителей с наступающим Новым годом и пожелал им радости и удачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...