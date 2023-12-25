В филармонии и цирке Нижнего Тагила (Свердловская область) прошли новогодние представления для семей, отцы и мужья которых уехали в зону спецоперации России на Украине. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«Начинается пора новогодних поздравлений. Особенное внимание мы уделяем семьям, в которых мужья и отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции. Ведь дети ждут праздника, атмосферы чудес. В выходные ребята побывали на Елке музыки в филармонии и Нижнетагильском цирке», — написал Владислав Пинаев на личной странице «ВКонтакте».
Он отметил, что в организации благотворительных представлений помогают волонтеры центра «Мы вместе». Также в своем вступительном слове глава города поздравил зрителей с наступающим Новым годом и пожелал им радости и удачи.
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