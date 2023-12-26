26 декабря 2023

Проект индустриального парка в Березниках будет заморожен

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
Индустриальный парк планировали разместить на площадке закрывшегося завода «Бератон» Фото:

Работы по созданию индустриального парка в Березниках (Пермский край) потеряют статус приоритетного инвестиционного проекта. Об этом сообщили источники, знакомые с планами совета по предпринимательству региона, который курирует направление.

«Принято решение прекратить статус приоритетного у проекта по созданию индустриального парка в Березниках. Его хотели создать на площадке бывшего завода „Бератон“. С инициативой выступило АО „Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края“», — пояснили источники издания «Коммерсант-Прикамье».

В качестве одного из возможных резидентов парка называли госкорпорацию «Росатом». В итоге представители компании прекратили контактировать с региональными властями по этому вопросу.

В мае представители «Управляющей компании индустриальных парков Пермского края» отчитались, что нашли инвесторов. В компании приступили к подготовительным работам. Проект оценили в 450 млн рублей, строительство планировали завершить в 2025 году.

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Работы по созданию индустриального парка в Березниках (Пермский край) потеряют статус приоритетного инвестиционного проекта. Об этом сообщили источники, знакомые с планами совета по предпринимательству региона, который курирует направление. «Принято решение прекратить статус приоритетного у проекта по созданию индустриального парка в Березниках. Его хотели создать на площадке бывшего завода „Бератон“. С инициативой выступило АО „Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края“», — пояснили источники издания «Коммерсант-Прикамье». В качестве одного из возможных резидентов парка называли госкорпорацию «Росатом». В итоге представители компании прекратили контактировать с региональными властями по этому вопросу. В мае представители «Управляющей компании индустриальных парков Пермского края» отчитались, что нашли инвесторов. В компании приступили к подготовительным работам. Проект оценили в 450 млн рублей, строительство планировали завершить в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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