Проект индустриального парка в Березниках будет заморожен

Индустриальный парк планировали разместить на площадке закрывшегося завода «Бератон» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Работы по созданию индустриального парка в Березниках (Пермский край) потеряют статус приоритетного инвестиционного проекта. Об этом сообщили источники, знакомые с планами совета по предпринимательству региона, который курирует направление.

«Принято решение прекратить статус приоритетного у проекта по созданию индустриального парка в Березниках. Его хотели создать на площадке бывшего завода „Бератон“. С инициативой выступило АО „Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края“», — пояснили источники издания «Коммерсант-Прикамье».

В качестве одного из возможных резидентов парка называли госкорпорацию «Росатом». В итоге представители компании прекратили контактировать с региональными властями по этому вопросу.

В мае представители «Управляющей компании индустриальных парков Пермского края» отчитались, что нашли инвесторов. В компании приступили к подготовительным работам. Проект оценили в 450 млн рублей, строительство планировали завершить в 2025 году.