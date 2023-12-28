Задержанный ФСБ сообщник челябинского депутата остался в СИЗО до весны

29 декабря 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Алексей Алексенко пробудет в СИЗО до середины марта 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова Задержанный ФСБ гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко, задержанный вместе с депутатом гордумы областного центра Виталием Паутовым по обвинению в передаче взятки в мэрию города, остался в СИЗО до весны следующего года. Об этом URA.RU 29 декабря сообщили в пресс-службе областного суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвоката обвиняемого Алексея Алексеенко. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 16 марта 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что защитник просил отменить постановление суда первой инстанции. Однако в апелляционной инстанции решение утвердили без внесения каких-либо изменений. Алексеенко был задержан сотрудниками УФСБ по региону вместе с Паутовым в середине октября. Обоих обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию города. По версии следствия, они действовали в интересах ООО «Челябинскавтотранс», которым тогда руководила Людмила Ребреш. Предварительно, сумма взяток составила 2 млн рублей. За это в мэрии для строительной компании должны были выдать разрешение на строительство дома на улице Сулимова. Дело о незаконном разрешении на строительство расследуют уже несколько лет. Из него было выделено несколько эпизодов. Те, кто ранее проходил по делу в качестве свидетеля, получили статус обвиняемых. Среди них бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской (его судят за превышение должностных полномочий) и экс-директор ООО «Челябинскавтотранс» Ребреш (судят за обман дольщиков). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержанный ФСБ гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко, задержанный вместе с депутатом гордумы областного центра Виталием Паутовым по обвинению в передаче взятки в мэрию города, остался в СИЗО до весны следующего года. Об этом URA.RU 29 декабря сообщили в пресс-службе областного суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвоката обвиняемого Алексея Алексеенко. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 16 марта 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что защитник просил отменить постановление суда первой инстанции. Однако в апелляционной инстанции решение утвердили без внесения каких-либо изменений. Алексеенко был задержан сотрудниками УФСБ по региону вместе с Паутовым в середине октября. Обоих обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию города. По версии следствия, они действовали в интересах ООО «Челябинскавтотранс», которым тогда руководила Людмила Ребреш. Предварительно, сумма взяток составила 2 млн рублей. За это в мэрии для строительной компании должны были выдать разрешение на строительство дома на улице Сулимова. Дело о незаконном разрешении на строительство расследуют уже несколько лет. Из него было выделено несколько эпизодов. Те, кто ранее проходил по делу в качестве свидетеля, получили статус обвиняемых. Среди них бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской (его судят за превышение должностных полномочий) и экс-директор ООО «Челябинскавтотранс» Ребреш (судят за обман дольщиков).