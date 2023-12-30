Shot раскрыл, чем ВСУ атаковали Белгород

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, всу, рсзо,  stock
ВСУ ударили по центру Белгорода Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

ВСУ атаковали центр Белгорода при помощи РСЗО «Град». Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«ВСУ используют РСЗО „Град“ при обстреле Белгорода», — говорится в материале. Отмечается, что сейчас в городе задействованы все службы. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали центр Белгорода при помощи РСЗО «Град». Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «ВСУ используют РСЗО „Град“ при обстреле Белгорода», — говорится в материале. Отмечается, что сейчас в городе задействованы все службы. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...