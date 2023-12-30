Shot раскрыл, чем ВСУ атаковали Белгород

ВСУ ударили по центру Белгорода
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
ВСУ атаковали центр Белгорода при помощи РСЗО «Град». Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
«ВСУ используют РСЗО „Град“ при обстреле Белгорода», — говорится в материале. Отмечается, что сейчас в городе задействованы все службы. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU.
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