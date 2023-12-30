Происшествия Shot раскрыл, чем ВСУ атаковали Белгород 30 декабря 2023 в 18:24 Размер текста - 17 + ВСУ ударили по центру Белгорода Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом ВСУ атаковали центр Белгорода при помощи РСЗО «Град». Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «ВСУ используют РСЗО „Град“ при обстреле Белгорода», — говорится в материале. Отмечается, что сейчас в городе задействованы все службы. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU. ВСУ атаковали центр Белгорода при помощи РСЗО «Град». Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «ВСУ используют РСЗО „Град“ при обстреле Белгорода», — говорится в материале. Отмечается, что сейчас в городе задействованы все службы. Все, что известно о ЧП — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям