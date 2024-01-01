Минобороны: ВС РФ нанесли удар по аэродромам с носителями ракет Storm Shadow

ВС РФ в последний день ушедшего года нанесли удар по аэродромам с носителями англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Информация появилась в официальном telegram-канале Минобороны.
«Вооруженными Силами РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности […] по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет „Storm Shadow“», — рассказали представители Минобороны. Сообщение
В сентябре 2023 года ВС РФ ударили по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. Кроме того, был нанесен удар по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.
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