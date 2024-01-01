01 января 2024

Большинство челябинцев испытывают стресс, выходя на работу после каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше половины челябинцев испытывают трудности, выходя на работу после новогодних праздников Фото:

Более половины челябинцев заявили, что испытывают трудности, возвращаясь на работу после новогодних каникул. Об этом сообщается в исследовании специалистов Superjob. Опрос был проведен в декабре 2023 года.

«Опрос трудоустроенных челябинцев показал, что 56% из них непросто вливаться в работу после праздников. 23% ничего не предпринимают, чтобы снизить постканикулярный стресс. 11% предпочитают „клин клином вышибать“, с первого дня погружаясь в работу с головой», — приводятся результаты опроса на сайте.

Каждый двадцатый применяет практики самовнушения и медитации. По 3% опрошенных стараются высыпаться и заниматься спортом. Еще 3% уверены, что стресс отступает после бокала хорошего алкоголя за ужином. Другие 3% говорят, что стресса становится гораздо меньше, если на каникулах удалось качественно отдохнуть. Некоторые из опрошенных советуют не нагружать себя в первые рабочие дни, вливаясь в процессы постепенно (3%). 1% респондентов предпочитает первые рабочие дни находиться «под прикрытием» успокоительных. Еще 1% бороться со стрессом помогает общение с семьей и друзьями. Не испытывает стресса в январе только один из трех работающих.

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Более половины челябинцев заявили, что испытывают трудности, возвращаясь на работу после новогодних каникул. Об этом сообщается в исследовании специалистов Superjob. Опрос был проведен в декабре 2023 года. «Опрос трудоустроенных челябинцев показал, что 56% из них непросто вливаться в работу после праздников. 23% ничего не предпринимают, чтобы снизить постканикулярный стресс. 11% предпочитают „клин клином вышибать“, с первого дня погружаясь в работу с головой», — приводятся результаты опроса на сайте. Каждый двадцатый применяет практики самовнушения и медитации. По 3% опрошенных стараются высыпаться и заниматься спортом. Еще 3% уверены, что стресс отступает после бокала хорошего алкоголя за ужином. Другие 3% говорят, что стресса становится гораздо меньше, если на каникулах удалось качественно отдохнуть. Некоторые из опрошенных советуют не нагружать себя в первые рабочие дни, вливаясь в процессы постепенно (3%). 1% респондентов предпочитает первые рабочие дни находиться «под прикрытием» успокоительных. Еще 1% бороться со стрессом помогает общение с семьей и друзьями. Не испытывает стресса в январе только один из трех работающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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