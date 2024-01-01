01 января 2024

Бастрыкин взял на контроль замерзающий челябинский дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в Катав-Ивановске Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 2 января поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем обслуживании жилого дома в Катав-Ивановске (Челябинская область). Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«К председателю СК России Александру Бастрыкину в комментариях в социальной сети поступило обращение о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома по улице Караваева в городе Катав-Ивановске. В здании 1998 года постройки более года неисправна система вентиляции, в квартирах образовалась плесень, подвал в одном из подъездов из-за прорыва трубы затоплен канализационными стоками, что привело к появлению трещин в стенах и разрушению фундамента», сообщили в информцентре СК.

Вследствие проблем в отопительной системе температура в квартирах не соответствует норме, но платежи за услуги ЖКХ начисляются по завышенным тарифам. Обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ее результатах и принятом по итогам решении.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 2 января поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем обслуживании жилого дома в Катав-Ивановске (Челябинская область). Об этом сообщили в информационном центре СК России. «К председателю СК России Александру Бастрыкину в комментариях в социальной сети поступило обращение о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома по улице Караваева в городе Катав-Ивановске. В здании 1998 года постройки более года неисправна система вентиляции, в квартирах образовалась плесень, подвал в одном из подъездов из-за прорыва трубы затоплен канализационными стоками, что привело к появлению трещин в стенах и разрушению фундамента», сообщили в информцентре СК. Вследствие проблем в отопительной системе температура в квартирах не соответствует норме, но платежи за услуги ЖКХ начисляются по завышенным тарифам. Обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ее результатах и принятом по итогам решении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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