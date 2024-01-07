FT: Запад стремится развалить Россию

07 января 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Есть устойчивое понимание, что Запад заинтересован в развале России, пишет FT Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на то, что официально Запад не нацелен на развал России, некоторые консервативные мыслители в США, Центральной и Восточной Европе высказывают прогнозы о развале российского государства. Об этом пишет газета Financial Times. «Общим для всех является утверждение о том, что Запад стремится развалить Россию как страну, хоть это и не является его официальной политикой», — говорится в материале газеты. Там добавили, что некоторые консервативные мыслители в США, Центральной и Восточной Европе прогнозируют развал России, рассматривая это как продолжение процесса, начавшегося с падения царской империи в 1917 году и распада Советского Союза в 1991 году. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в течение последних 18 месяцев Запад говорил о смене власти в России. Это подтверждает факт, что некоторые западные страны желали разрушить Россию. Кнайсль также упомянула, что многие на Западе согласны с тем, что санкции против России не принесли ожидаемых результатов. Президент России Владимир Путин заявил на коллегии Минобороны РФ, что Запад сразу после распада СССР начал действовать в направлении развала России, передает телеканал 360.

Несмотря на то, что официально Запад не нацелен на развал России, некоторые консервативные мыслители в США, Центральной и Восточной Европе высказывают прогнозы о развале российского государства. Об этом пишет газета Financial Times. «Общим для всех является утверждение о том, что Запад стремится развалить Россию как страну, хоть это и не является его официальной политикой», — говорится в материале газеты. Там добавили, что некоторые консервативные мыслители в США, Центральной и Восточной Европе прогнозируют развал России, рассматривая это как продолжение процесса, начавшегося с падения царской империи в 1917 году и распада Советского Союза в 1991 году. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в течение последних 18 месяцев Запад говорил о смене власти в России. Это подтверждает факт, что некоторые западные страны желали разрушить Россию. Кнайсль также упомянула, что многие на Западе согласны с тем, что санкции против России не принесли ожидаемых результатов. Президент России Владимир Путин заявил на коллегии Минобороны РФ, что Запад сразу после распада СССР начал действовать в направлении развала России, передает телеканал 360.