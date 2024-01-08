Челябинского мигранта лишили гражданства за неявку в военкомат

Граждане России обязаны встать на воинский учет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске мигранта лишили гражданства за то, что он не встал на учет в военкомате. Об этом URA.RU сообщили 9 января в пресс-службе полицейского главка региона.

«В феврале 2021 года он выразил желание приобрести российское гражданство. После принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации он принес присягу гражданина Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

При приобретении гражданства РФ граждане, подлежащие постановке на воинский учет, обязаны явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Однако эту обязанность 28-летний гражданин не исполнил.

Центральный районный суд Челябинска принял решение об установлении факта предоставления заведомо ложных сведений при подаче заявления на приобретение гражданства РФ. Гражданин не намеревался нести обязанности, установленные законодательством.

Главное управление МВД России по Челябинской области приняло решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении мужчины. В случае несвоевременного выезда и неурегулирования правового положения на территории Российской Федерации мигрант будет депортирован из страны.