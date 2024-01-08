Две трети челябинцев в 2023 году отдыхали на Кавказе

«Алеан»: Кавказ для отдыха в 2023 году выбрали 60% челябинских туристов

На курортах Кавказа в 2023 году отдохнули 60% челябинских туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2023 году почти две трети туристов из Челябинска отдыхали на Кавказе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе национального туроператора «Алеан», в тройку ведущих направлений вошли курорты Краснодарского края, Абхазии и Кавминвод.

«В 2023 году около двух третей челябинцев предпочли отдых на Кавказе. Самыми востребованными направлениями у наших туристов стали Краснодарский край, Абхазия и Кавказские Минеральные Воды», — рассказали URA.RU в «Алеане».

На Кубани за год побывало 34% путешественников из Челябинска. Количество отдыхавших в двух других топовых направлениях стало примерно одинаковым: 14% — в Абхазии, 12% — в Кавминводах. В пятерке популярных туров также оказались туробъекты Челябинской области (9% туристов) и Башкортостана (6%).

В «Алеане» отметили, что по южным направлениям спросом пользовались преимущественно пакетные туры с перелетом. Количество путешественников из Челябинска, кто выбрал отдых дали от дома, распределилось следующим образом: на курортах Краснодарского края отдохнули 44% клиентов турфирм, в Кавминводах — 21%, в Абхазии — 12%, Беларуси — 4%, Крыму — 3%.

«Как и в других регионах России, в Челябинской области в 2023 году особенно заметными были тренды на отдых в своем и соседних регионах, на загородный отдых и оздоровительный туризм. Летом большой популярностью пользовались объекты размещения на озерах», — проанализировали в офисе туроператора.

Спрос на отдельные отели на озере Тургояк вырос в пределах 30%. Также среди востребованных загородных объектов размещения аналитики выделили семейный курорт «Утес», расположенный между озерами Малый Теренкуль и Большой Кисегач, скандинавский парк-отель «Еловое» на одноименном озере. Стабильно высоким спросом пользовались санатории региона и термальный курорт «Баден-Баден Термы Еткуль».

В «Алеане» заявили, что в настоящий момент растет спрос на отели горнолыжного курорта «Солнечная долина». По ряду объектов увеличение составило 50% относительно зимних бронирований 2022 года.