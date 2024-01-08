«Пермгорэлектротранс», где ФСБ проводила обыски, ищет ревизора своей бухгалтерии

09 января 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Аудит бухгалтерии необходимо провести до конца марта 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МУП «Пермгорэлектротранс», в котором в ноябре 2023 года проводили обыски сотрудники ФСБ, в результате чего были задержаны и арестованы двое руководителей предприятия, ищет аудитора бухгалтерии. За соответствующие услуги МУП готово заплатить более 200 тысяч рублей. «Цель аудита — выражение мнения независимого аудитора о достоверности годовой бухгалтерской отчетности МУП „Пермгорэлектротранс“ за 2023 год. Отчетность включает бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года, отчеты о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств. Начальная и максимальная цена контракта — 204 тысячи рублей», — указано в конкурсном техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». Уточняется, что исполнитель контракта обязуется предоставить отчет на бумажных носителях в двух экземплярах с возможностью публикации их в электронном виде. По условиям конкурса заказчик не имеет права вносить изменения в документ. Владельцем МУП «Пермгорэлектротранс» является мэрия Перми. По данным сервиса СБИС, в 2022 году предприятие получило убытки на сумму 197,3 млн рублей. URA.RU рассказывало, что в начале ноября 2023 года в МУП «Пермгорэлектротранс» провели обыски сотрудники регионального УФСБ. Оперативные мероприятия также проводились в ряде других регионов РФ и были связаны с махинациями при закупке запчастей для автобусов. В краевой столице после обысков были задержаны, а позже арестованы по решению суда замруководитель финотдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых и начальник автобусного парка предприятия Сергей Семушев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МУП «Пермгорэлектротранс», в котором в ноябре 2023 года проводили обыски сотрудники ФСБ, в результате чего были задержаны и арестованы двое руководителей предприятия, ищет аудитора бухгалтерии. За соответствующие услуги МУП готово заплатить более 200 тысяч рублей. «Цель аудита — выражение мнения независимого аудитора о достоверности годовой бухгалтерской отчетности МУП „Пермгорэлектротранс“ за 2023 год. Отчетность включает бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года, отчеты о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств. Начальная и максимальная цена контракта — 204 тысячи рублей», — указано в конкурсном техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». Уточняется, что исполнитель контракта обязуется предоставить отчет на бумажных носителях в двух экземплярах с возможностью публикации их в электронном виде. По условиям конкурса заказчик не имеет права вносить изменения в документ. Владельцем МУП «Пермгорэлектротранс» является мэрия Перми. По данным сервиса СБИС, в 2022 году предприятие получило убытки на сумму 197,3 млн рублей. URA.RU рассказывало, что в начале ноября 2023 года в МУП «Пермгорэлектротранс» провели обыски сотрудники регионального УФСБ. Оперативные мероприятия также проводились в ряде других регионов РФ и были связаны с махинациями при закупке запчастей для автобусов. В краевой столице после обысков были задержаны, а позже арестованы по решению суда замруководитель финотдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых и начальник автобусного парка предприятия Сергей Семушев.