Под Воронежем ввели режим ЧС регионального масштаба после падения боеприпаса

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, днр, воронка, разрушения, последствия обстрела, талаковка, линия фронта
После схода боеприпаса было повреждено больше 100 домов Фото:

В селе Петропавловка Воронежской области ввели режим ЧС после аварийного схода боеприпаса 2 января. Тогда в результате происшествия было повреждено более 100 домов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Проведем строительство, капитальный ремонт жилья, компенсируем утраченные автомобили и хозпостройки. <…> Но стоит и еще одна задача — сделать все в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в поселке режим ЧС регионального масштаба», — написал Александр Гусев у себя в Telegram.

По его словам, такая мера поможет ускорить выделение средств для устранения последствий инцидента. Также он заявил, что жители разрушенных домов должны будут получить новое жилье.

Ранее очевидцы сообщали, что из-за схода боеприпаса пострадала целая улица. Также на месте происшествия собралась комиссия по оценке ущерба.

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В селе Петропавловка Воронежской области ввели режим ЧС после аварийного схода боеприпаса 2 января. Тогда в результате происшествия было повреждено более 100 домов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. «Проведем строительство, капитальный ремонт жилья, компенсируем утраченные автомобили и хозпостройки. <…> Но стоит и еще одна задача — сделать все в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в поселке режим ЧС регионального масштаба», — написал Александр Гусев у себя в Telegram. По его словам, такая мера поможет ускорить выделение средств для устранения последствий инцидента. Также он заявил, что жители разрушенных домов должны будут получить новое жилье. Ранее очевидцы сообщали, что из-за схода боеприпаса пострадала целая улица. Также на месте происшествия собралась комиссия по оценке ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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