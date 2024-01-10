Происшествия Под Воронежем ввели режим ЧС регионального масштаба после падения боеприпаса 10 января 2024 в 18:28 Размер текста - 17 + После схода боеприпаса было повреждено больше 100 домов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В селе Петропавловка Воронежской области ввели режим ЧС после аварийного схода боеприпаса 2 января. Тогда в результате происшествия было повреждено более 100 домов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. «Проведем строительство, капитальный ремонт жилья, компенсируем утраченные автомобили и хозпостройки. <…> Но стоит и еще одна задача — сделать все в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в поселке режим ЧС регионального масштаба», — написал Александр Гусев у себя в Telegram. По его словам, такая мера поможет ускорить выделение средств для устранения последствий инцидента. Также он заявил, что жители разрушенных домов должны будут получить новое жилье. Ранее очевидцы сообщали, что из-за схода боеприпаса пострадала целая улица. Также на месте происшествия собралась комиссия по оценке ущерба. В селе Петропавловка Воронежской области ввели режим ЧС после аварийного схода боеприпаса 2 января. Тогда в результате происшествия было повреждено более 100 домов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. «Проведем строительство, капитальный ремонт жилья, компенсируем утраченные автомобили и хозпостройки. <…> Но стоит и еще одна задача — сделать все в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в поселке режим ЧС регионального масштаба», — написал Александр Гусев у себя в Telegram. По его словам, такая мера поможет ускорить выделение средств для устранения последствий инцидента. Также он заявил, что жители разрушенных домов должны будут получить новое жилье. Ранее очевидцы сообщали, что из-за схода боеприпаса пострадала целая улица. Также на месте происшествия собралась комиссия по оценке ущерба. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям