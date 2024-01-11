Уборщик снега получил обморожение, работая на крыше здания в Екатеринбурге

Уборщик снега из Екатеринбурга получил первую стадию обморожения, когда долго чистил крышу офисного здания без перчаток. Спасать мужчину пришлось врачам и сотрудникам МЧС, пишут в соцсетях.
ЧП, по данным telegram-канала Ural Mash, произошло днем 11 января на Высоцкого. Мужчина работал без перчаток, поэтому в какой-то момент его руки примерзли к лопате. «Он опомнился, когда понял, что руки окоченели и не разжимаются. У мужчины — первая стадия обморожения», — пишет канал.
Самостоятельно спуститься с крыши мужчина не мог. Ему повезло, что его заметил коллега, который и вызвал спасателей.
Обновлено в 21:08:
URA.RU обратилось за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
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