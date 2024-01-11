Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, к чему приведет Байдена скандал о помощи Киеву

Макговерн: скандал с надзором за помощью Украине будет стоить Байдену выборов

12 января 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Бесконтрольная поддержка Украины лишает Байдена поддержки на предстоящих выборах Фото: Официальный сайт президента Украины Скандал с недостаточным надзором за помощью США Украине будет стоить действующему американскому президенту Джо Байдену победы на выборах. Такое мнение высказал аналитик ЦРУ в отставке Рэймонд Макговерн. «Скандал усложнит усилия администрации Байдена по одобрению конгрессом помощи Украине. Для Байдена и его команды это станет проблемой в период предвыборной кампании», — заявил РИА Новости Макговерн. Осуществление военных поставок США Украине не было должным образом отслежено со стороны американских властей. Вследствие чего было потеряно 40 000 единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. В докладе Пентагона отмечается, что высокий процент пропажи оружия может увеличить риск кражи или переадресации. Выводы экспертов указывают на то, что даже без более совершенных систем отслеживания будет трудно отследить дополнительные поставки оружия на Украину.

Скандал с недостаточным надзором за помощью США Украине будет стоить действующему американскому президенту Джо Байдену победы на выборах. Такое мнение высказал аналитик ЦРУ в отставке Рэймонд Макговерн. «Скандал усложнит усилия администрации Байдена по одобрению конгрессом помощи Украине. Для Байдена и его команды это станет проблемой в период предвыборной кампании», — заявил РИА Новости Макговерн. Осуществление военных поставок США Украине не было должным образом отслежено со стороны американских властей. Вследствие чего было потеряно 40 000 единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. В докладе Пентагона отмечается, что высокий процент пропажи оружия может увеличить риск кражи или переадресации. Выводы экспертов указывают на то, что даже без более совершенных систем отслеживания будет трудно отследить дополнительные поставки оружия на Украину.