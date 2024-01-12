Австрия согласилась на проведение выборов президента РФ внутри страны

12 января 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Россияне, проживающие в Австрии, смогут проголосовать на выборах президента РФ, заявил Дмитрий Любинский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Австрия согласилась на проведение выборов президента России на своей территории. Об этом рассказал посол РФ Дмитрий Любинский. «Получено официальное согласие австрийских властей на проведение 17 марта 2024 года выборов президента РФ на территории их страны», — передает заявление Любинского РИА Новости. Он добавил, что голосование состоится 17 марта 2024 года с 8:00 до 20:00 в зданиях посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге. Участниками выборов могут стать россияне, достигшие 18-летнего возраста. Посол отметил, что информация о выборах была передана австрийским правоохранительным органам, с которыми посольство будет обсуждать меры безопасности в процессе голосования. Также известно, что российские граждане, проживающие в Южной Корее, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента РФ. Посольство России сообщило, что будет создано два избирательных участка — один в Сеуле, на территории посольства, и второй в Пусане, в генеральном консульстве.

Австрия согласилась на проведение выборов президента России на своей территории. Об этом рассказал посол РФ Дмитрий Любинский. «Получено официальное согласие австрийских властей на проведение 17 марта 2024 года выборов президента РФ на территории их страны», — передает заявление Любинского РИА Новости. Он добавил, что голосование состоится 17 марта 2024 года с 8:00 до 20:00 в зданиях посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге. Участниками выборов могут стать россияне, достигшие 18-летнего возраста. Посол отметил, что информация о выборах была передана австрийским правоохранительным органам, с которыми посольство будет обсуждать меры безопасности в процессе голосования. Также известно, что российские граждане, проживающие в Южной Корее, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента РФ. Посольство России сообщило, что будет создано два избирательных участка — один в Сеуле, на территории посольства, и второй в Пусане, в генеральном консульстве.