Граждане России в Южной Корее смогут проголосовать на выборах президента РФ

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Выборы- 2021. Курган , выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
В Южной Корее будет создано два избирательных участка, заявили в посольстве РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Россияне, находящиеся в Южной Корее, будут иметь возможность проголосовать на предстоящих выборах президента России. Об этом рассказали в посольстве РФ в Республике Корея.

«Граждане России, находящиеся в Южной Корее, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента РФ», — сообщается в аккаунте посольства в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Там добавили, что будет создано два избирательных участка — один в Сеуле, на территории посольства, и другой в Пусане, в генеральном консульстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос о форме голосования россиян за рубежом на выборах президента РФ будет решен до конца января. Она подтвердила, что голосование пройдет и за рубежом, включая страны, которые находятся в реестре недружественных. Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Всего в списке возможных кандидатов находятся одиннадцать человек. URA.RU подготовило подробный материал обо всех кандидатах в президенты.

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Россияне, находящиеся в Южной Корее, будут иметь возможность проголосовать на предстоящих выборах президента России. Об этом рассказали в посольстве РФ в Республике Корея. «Граждане России, находящиеся в Южной Корее, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента РФ», — сообщается в аккаунте посольства в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Там добавили, что будет создано два избирательных участка — один в Сеуле, на территории посольства, и другой в Пусане, в генеральном консульстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос о форме голосования россиян за рубежом на выборах президента РФ будет решен до конца января. Она подтвердила, что голосование пройдет и за рубежом, включая страны, которые находятся в реестре недружественных. Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Всего в списке возможных кандидатов находятся одиннадцать человек. URA.RU подготовило подробный материал обо всех кандидатах в президенты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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