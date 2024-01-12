Граждане России в Южной Корее смогут проголосовать на выборах президента РФ

12 января 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

В Южной Корее будет создано два избирательных участка, заявили в посольстве РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Россияне, находящиеся в Южной Корее, будут иметь возможность проголосовать на предстоящих выборах президента России. Об этом рассказали в посольстве РФ в Республике Корея. «Граждане России, находящиеся в Южной Корее, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента РФ», — сообщается в аккаунте посольства в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Там добавили, что будет создано два избирательных участка — один в Сеуле, на территории посольства, и другой в Пусане, в генеральном консульстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос о форме голосования россиян за рубежом на выборах президента РФ будет решен до конца января. Она подтвердила, что голосование пройдет и за рубежом, включая страны, которые находятся в реестре недружественных. Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Всего в списке возможных кандидатов находятся одиннадцать человек. URA.RU подготовило подробный материал обо всех кандидатах в президенты.

Россияне, находящиеся в Южной Корее, будут иметь возможность проголосовать на предстоящих выборах президента России. Об этом рассказали в посольстве РФ в Республике Корея. «Граждане России, находящиеся в Южной Корее, смогут проголосовать на предстоящих выборах президента РФ», — сообщается в аккаунте посольства в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Там добавили, что будет создано два избирательных участка — один в Сеуле, на территории посольства, и другой в Пусане, в генеральном консульстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос о форме голосования россиян за рубежом на выборах президента РФ будет решен до конца января. Она подтвердила, что голосование пройдет и за рубежом, включая страны, которые находятся в реестре недружественных. Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Всего в списке возможных кандидатов находятся одиннадцать человек. URA.RU подготовило подробный материал обо всех кандидатах в президенты.