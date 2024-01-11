Путин призвал прокуроров внимательно следить за соблюдением закона на выборах

12 января 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент России Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обратить внимание на работу по обеспечению законности в ходе президентских выборов в РФ. Об этом он заявил, поздравляя сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. «Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Российский лидер дал высокую оценку работе прокуратуры в стране, отметив, что и далее сотрудники ведомства буду четко и ответственно выполнять свои обязанности. Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. На данный момент на пост российского лидера претендуют 11 кандидатов. Восемь из них представлены политическими партиями, трое — самовыдвиженцы.

Президент России Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обратить внимание на работу по обеспечению законности в ходе президентских выборов в РФ. Об этом он заявил, поздравляя сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. «Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Российский лидер дал высокую оценку работе прокуратуры в стране, отметив, что и далее сотрудники ведомства буду четко и ответственно выполнять свои обязанности. Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. На данный момент на пост российского лидера претендуют 11 кандидатов. Восемь из них представлены политическими партиями, трое — самовыдвиженцы.