11 января 2024

Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов прокуратуры УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , якушев владимир
Якушев поздравил Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. Он отмечается 12 января. Слова благодарности публикует пресс-служба полпреда.

«Соблюдение законов, обеспечение прав и свобод человека — это фундамент сильного и сплоченного общества. На страже этих основ стоит прокуратура. Вы ежедневно восстанавливаете справедливость. Защищаете людей от беззакония и произвола. Добиваетесь качественного исполнения обязанностей, возложенных на государственные и коммерческие структуры. Координируете деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью», — отметил Якушев.

Полпред обратил внимание, что сотрудники прокуратуры к каждой проблеме подходят основательно: с погружением в проблему и не оставляют без внимания ни одно обращение. «Благодарю вас за профессионализм и принципиальный подход к делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации задач, поставленных президентом нашей страны», — заявил Якушев.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. Он отмечается 12 января. Слова благодарности публикует пресс-служба полпреда. «Соблюдение законов, обеспечение прав и свобод человека — это фундамент сильного и сплоченного общества. На страже этих основ стоит прокуратура. Вы ежедневно восстанавливаете справедливость. Защищаете людей от беззакония и произвола. Добиваетесь качественного исполнения обязанностей, возложенных на государственные и коммерческие структуры. Координируете деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью», — отметил Якушев. Полпред обратил внимание, что сотрудники прокуратуры к каждой проблеме подходят основательно: с погружением в проблему и не оставляют без внимания ни одно обращение. «Благодарю вас за профессионализм и принципиальный подход к делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации задач, поставленных президентом нашей страны», — заявил Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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