Политика Власть Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов прокуратуры УрФО 12 января 2024 в 11:18 Размер текста - 17 + Якушев поздравил Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. Он отмечается 12 января. Слова благодарности публикует пресс-служба полпреда. «Соблюдение законов, обеспечение прав и свобод человека — это фундамент сильного и сплоченного общества. На страже этих основ стоит прокуратура. Вы ежедневно восстанавливаете справедливость. Защищаете людей от беззакония и произвола. Добиваетесь качественного исполнения обязанностей, возложенных на государственные и коммерческие структуры. Координируете деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью», — отметил Якушев. Полпред обратил внимание, что сотрудники прокуратуры к каждой проблеме подходят основательно: с погружением в проблему и не оставляют без внимания ни одно обращение. «Благодарю вас за профессионализм и принципиальный подход к делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации задач, поставленных президентом нашей страны», — заявил Якушев. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. Он отмечается 12 января. Слова благодарности публикует пресс-служба полпреда. «Соблюдение законов, обеспечение прав и свобод человека — это фундамент сильного и сплоченного общества. На страже этих основ стоит прокуратура. Вы ежедневно восстанавливаете справедливость. Защищаете людей от беззакония и произвола. Добиваетесь качественного исполнения обязанностей, возложенных на государственные и коммерческие структуры. Координируете деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью», — отметил Якушев. Полпред обратил внимание, что сотрудники прокуратуры к каждой проблеме подходят основательно: с погружением в проблему и не оставляют без внимания ни одно обращение. «Благодарю вас за профессионализм и принципиальный подход к делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации задач, поставленных президентом нашей страны», — заявил Якушев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям