Свердловский водитель ВАЗа сбил девочку-подростка на пешеходном переходе

14 января 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле ГИБДД устанавливает причину аварии, в которой пострадал подросток Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2111 сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Водитель ВАЗ-2111 сбил 13 января вечером 16-ти летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Пострадавшую доставили в больницу и оказали ей медпомощь», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным Госавтоинспекции, водитель был трезвым. Сам водитель объяснил полицейским, что пешеход появился неожиданно и он не смог остановить автомобиль. По данным ведомства, девочка уже отправлена из больницы домой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2111 сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Водитель ВАЗ-2111 сбил 13 января вечером 16-ти летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Пострадавшую доставили в больницу и оказали ей медпомощь», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным Госавтоинспекции, водитель был трезвым. Сам водитель объяснил полицейским, что пешеход появился неожиданно и он не смог остановить автомобиль. По данным ведомства, девочка уже отправлена из больницы домой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.