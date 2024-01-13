Свердловский водитель ВАЗа сбил девочку-подростка на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2111 сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».
«Водитель ВАЗ-2111 сбил 13 января вечером 16-ти летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Пострадавшую доставили в больницу и оказали ей медпомощь», — говорится в сообщении представителей ведомства.
По данным Госавтоинспекции, водитель был трезвым. Сам водитель объяснил полицейским, что пешеход появился неожиданно и он не смог остановить автомобиль. По данным ведомства, девочка уже отправлена из больницы домой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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