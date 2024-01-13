13 января 2024

Свердловский водитель ВАЗа сбил девочку-подростка на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Блокпосты. Свердловская область, Нижний Тагил, зима, нижний тагил, рейд, блокпост, силовик, чп, ночь, гибдд, патрулирование, инспектор дпс, оцепление, инцидент
В Нижнем Тагиле ГИБДД устанавливает причину аварии, в которой пострадал подросток Фото:

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2111 сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель ВАЗ-2111 сбил 13 января вечером 16-ти летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Пострадавшую доставили в больницу и оказали ей медпомощь», — говорится в сообщении представителей ведомства.

По данным Госавтоинспекции, водитель был трезвым. Сам водитель объяснил полицейским, что пешеход появился неожиданно и он не смог остановить автомобиль. По данным ведомства, девочка уже отправлена из больницы домой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2111 сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Водитель ВАЗ-2111 сбил 13 января вечером 16-ти летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Пострадавшую доставили в больницу и оказали ей медпомощь», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным Госавтоинспекции, водитель был трезвым. Сам водитель объяснил полицейским, что пешеход появился неожиданно и он не смог остановить автомобиль. По данным ведомства, девочка уже отправлена из больницы домой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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