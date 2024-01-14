14 января 2024

Челябинский губернатор Текслер поздравил журналистов с Днем печати. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием. Челябинск
Алексей Текслер отметил патриотизм и стремление к лучшему у челябинских журналистов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 января на торжественном приеме поздравил челябинских журналистов с Днем печати. На мероприятии глава региона наградил работников СМИ, передает корреспондент URA.RU.

«Поздравляю всех с днем печати! Для настоящего журналиста остаются неизменными пытливость, чуткость, острота ума и постоянное стремление к лучшему. Искренне рад, что у нас в области большинство именно таких журналистов — настоящих патриотов страны и своей малой родины. Особенно это проявилось с началом СВО», — передает слова Текслера корреспондент агентства.

Глава региона отметил успехи челябинских журналистов в противостоянии информационной войне со стороны Запада. Уверенное противостояние фейкам и вызовы делают жителей региона сильнее, заявил Текслер. Он вручил знаки отличия и награды региональным работникам, напомнив о получении «Саткинским рабочим» премии Правительства РФ в области СМИ.

Прием. Челябинск
К награждению были представлены заслуженные работники СМИ, ветераны и отличившиеся журналисты региона
Фото:
Прием. Челябинск
Текслер отметил вклад челябинских журналистов в противостоянии информационной войне Запада
Фото:
Прием. Челябинск
Губернатор наградил благодарностями, знаками отличия и медалями челябинских сотрудников СМИ
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 января на торжественном приеме поздравил челябинских журналистов с Днем печати. На мероприятии глава региона наградил работников СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Поздравляю всех с днем печати! Для настоящего журналиста остаются неизменными пытливость, чуткость, острота ума и постоянное стремление к лучшему. Искренне рад, что у нас в области большинство именно таких журналистов — настоящих патриотов страны и своей малой родины. Особенно это проявилось с началом СВО», — передает слова Текслера корреспондент агентства. Глава региона отметил успехи челябинских журналистов в противостоянии информационной войне со стороны Запада. Уверенное противостояние фейкам и вызовы делают жителей региона сильнее, заявил Текслер. Он вручил знаки отличия и награды региональным работникам, напомнив о получении «Саткинским рабочим» премии Правительства РФ в области СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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