Челябинский губернатор Текслер поздравил журналистов с Днем печати. Фото, видео

15 января 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер отметил патриотизм и стремление к лучшему у челябинских журналистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 января на торжественном приеме поздравил челябинских журналистов с Днем печати. На мероприятии глава региона наградил работников СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Поздравляю всех с днем печати! Для настоящего журналиста остаются неизменными пытливость, чуткость, острота ума и постоянное стремление к лучшему. Искренне рад, что у нас в области большинство именно таких журналистов — настоящих патриотов страны и своей малой родины. Особенно это проявилось с началом СВО», — передает слова Текслера корреспондент агентства. Глава региона отметил успехи челябинских журналистов в противостоянии информационной войне со стороны Запада. Уверенное противостояние фейкам и вызовы делают жителей региона сильнее, заявил Текслер. Он вручил знаки отличия и награды региональным работникам, напомнив о получении «Саткинским рабочим» премии Правительства РФ в области СМИ. К награждению были представлены заслуженные работники СМИ, ветераны и отличившиеся журналисты региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Текслер отметил вклад челябинских журналистов в противостоянии информационной войне Запада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор наградил благодарностями, знаками отличия и медалями челябинских сотрудников СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 января на торжественном приеме поздравил челябинских журналистов с Днем печати. На мероприятии глава региона наградил работников СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Поздравляю всех с днем печати! Для настоящего журналиста остаются неизменными пытливость, чуткость, острота ума и постоянное стремление к лучшему. Искренне рад, что у нас в области большинство именно таких журналистов — настоящих патриотов страны и своей малой родины. Особенно это проявилось с началом СВО», — передает слова Текслера корреспондент агентства. Глава региона отметил успехи челябинских журналистов в противостоянии информационной войне со стороны Запада. Уверенное противостояние фейкам и вызовы делают жителей региона сильнее, заявил Текслер. Он вручил знаки отличия и награды региональным работникам, напомнив о получении «Саткинским рабочим» премии Правительства РФ в области СМИ.