Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 января на торжественном приеме поздравил челябинских журналистов с Днем печати. На мероприятии глава региона наградил работников СМИ, передает корреспондент URA.RU.
«Поздравляю всех с днем печати! Для настоящего журналиста остаются неизменными пытливость, чуткость, острота ума и постоянное стремление к лучшему. Искренне рад, что у нас в области большинство именно таких журналистов — настоящих патриотов страны и своей малой родины. Особенно это проявилось с началом СВО», — передает слова Текслера корреспондент агентства.
Глава региона отметил успехи челябинских журналистов в противостоянии информационной войне со стороны Запада. Уверенное противостояние фейкам и вызовы делают жителей региона сильнее, заявил Текслер. Он вручил знаки отличия и награды региональным работникам, напомнив о получении «Саткинским рабочим» премии Правительства РФ в области СМИ.
К награждению были представлены заслуженные работники СМИ, ветераны и отличившиеся журналисты региона
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 января на торжественном приеме поздравил челябинских журналистов с Днем печати. На мероприятии глава региона наградил работников СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Поздравляю всех с днем печати! Для настоящего журналиста остаются неизменными пытливость, чуткость, острота ума и постоянное стремление к лучшему. Искренне рад, что у нас в области большинство именно таких журналистов — настоящих патриотов страны и своей малой родины. Особенно это проявилось с началом СВО», — передает слова Текслера корреспондент агентства. Глава региона отметил успехи челябинских журналистов в противостоянии информационной войне со стороны Запада. Уверенное противостояние фейкам и вызовы делают жителей региона сильнее, заявил Текслер. Он вручил знаки отличия и награды региональным работникам, напомнив о получении «Саткинским рабочим» премии Правительства РФ в области СМИ.