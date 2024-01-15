В челябинских ресторанах стартовал гастрономический фестиваль аутентичной кухни

16 января 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Шеф-повара Челябинска представили авторские блюда, вдохновленные Уралом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ресторанах Челябинска и региона 16 января стартовал фестиваль «Аутентичной уральской кухни» (АУК). Специальное меню будет действовать до 31 января, сообщили URA.RU в пресс-службе Bistro Y. «Bistro Y принимает участие в фестивале „АУК“, который проходит с 16 января по 31 января. Наш шеф-повар Константин Ляшков является одним из основателей этого фестиваля, и мы одни из первых, кто его поддержали», — сообщили агентству в заведении. В фестивале участвуют шефы из десяти городов УрФО. Восемь из них находятся в Челябинске, по одному в Златоусте (ресторация «Счастливый кузюк») и Магнитогорске (ресторан Legends). Основные блюда из сетов Челябинска Bistro Y включил в сет паштет из копченого гуся с яблочными чебуреками и киселем из квашеной капусты, тельное из карасей с пшенно-маковыми блинчиками, а также верблюжье молоко в глазури. Бистро «Популист» представит гостям запеченную свиную шею с гратеном из корнеплодов и киш с карамелизированным корнем сельдерея и ореховым кремом. В ресторане «Буфет на Большой» в меню включили томленую утку с печеной тыквой и соусом из шишек. Для сета создали и настойки. Бар «ФортеПьяно» подает крендельки со сметаной и щучьей икрой, калач с рубленной дичью и мороженое из гречки с морковью и вареньем из сморчков. В ресторане «План Б» можно попробовать паштет из оленя с зерновым хлебом, а в гастробаре Prostobar — паштет из оленя с моченой грушей и бородинской землей. Там же подают язычки ягненка на молодом картофеле с брусникой. Ресторан «Камчатка» предлагает гуляш из баранины в тарелке из хлеба, десерт «Карета золушки» с тыквой в основе. Для фестиваля разработали наливку и отвар из крапивы. В баре La Rose D’or подают пельняни из дикого кабана с тыквой и свекольный катык с редькой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ресторанах Челябинска и региона 16 января стартовал фестиваль «Аутентичной уральской кухни» (АУК). Специальное меню будет действовать до 31 января, сообщили URA.RU в пресс-службе Bistro Y. «Bistro Y принимает участие в фестивале „АУК“, который проходит с 16 января по 31 января. Наш шеф-повар Константин Ляшков является одним из основателей этого фестиваля, и мы одни из первых, кто его поддержали», — сообщили агентству в заведении. В фестивале участвуют шефы из десяти городов УрФО. Восемь из них находятся в Челябинске, по одному в Златоусте (ресторация «Счастливый кузюк») и Магнитогорске (ресторан Legends). Основные блюда из сетов Челябинска Bistro Y включил в сет паштет из копченого гуся с яблочными чебуреками и киселем из квашеной капусты, тельное из карасей с пшенно-маковыми блинчиками, а также верблюжье молоко в глазури. Бистро «Популист» представит гостям запеченную свиную шею с гратеном из корнеплодов и киш с карамелизированным корнем сельдерея и ореховым кремом. В ресторане «Буфет на Большой» в меню включили томленую утку с печеной тыквой и соусом из шишек. Для сета создали и настойки. Бар «ФортеПьяно» подает крендельки со сметаной и щучьей икрой, калач с рубленной дичью и мороженое из гречки с морковью и вареньем из сморчков. В ресторане «План Б» можно попробовать паштет из оленя с зерновым хлебом, а в гастробаре Prostobar — паштет из оленя с моченой грушей и бородинской землей. Там же подают язычки ягненка на молодом картофеле с брусникой. Ресторан «Камчатка» предлагает гуляш из баранины в тарелке из хлеба, десерт «Карета золушки» с тыквой в основе. Для фестиваля разработали наливку и отвар из крапивы. В баре La Rose D’or подают пельняни из дикого кабана с тыквой и свекольный катык с редькой.