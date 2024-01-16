Путин вручил награду в спецноминации «Судьба человека — гордость Отечества»

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Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Владимир Путин поблагодарил Ильнару Сафину за служение России Фото:

Награду в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» получила глава башкирского села Ильнара Сафина. Награду вручил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служения».

«Дань уважения людям, которые направляют свои силы, энергию и решают очень важные задачи для жителей городов и поселков. Путь к новым большим успехам с этого начинается. Награждается глава администрации сельского поселения Мещегаровского сельсовета Салаватского района Башкирии Ильнара Сафина», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия-24». Путин также поблагодарил Сафину за талант общения с людьми и за труд. У Сафиной в зоне спецоперации находятся супруг. Она долгое время работала воспитателем в детском саду.

На церемонии Путин также заявил, что муниципальный уровень определяет образ всей России. Лучшие достижения регионов представлены на выставке «Россия» на ВДНХ, напомнил глава государства.

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Награду в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» получила глава башкирского села Ильнара Сафина. Награду вручил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служения». «Дань уважения людям, которые направляют свои силы, энергию и решают очень важные задачи для жителей городов и поселков. Путь к новым большим успехам с этого начинается. Награждается глава администрации сельского поселения Мещегаровского сельсовета Салаватского района Башкирии Ильнара Сафина», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия-24». Путин также поблагодарил Сафину за талант общения с людьми и за труд. У Сафиной в зоне спецоперации находятся супруг. Она долгое время работала воспитателем в детском саду. На церемонии Путин также заявил, что муниципальный уровень определяет образ всей России. Лучшие достижения регионов представлены на выставке «Россия» на ВДНХ, напомнил глава государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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