Путин вручил награду в спецноминации «Судьба человека — гордость Отечества»

16 января 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поблагодарил Ильнару Сафину за служение России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Награду в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» получила глава башкирского села Ильнара Сафина. Награду вручил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служения». «Дань уважения людям, которые направляют свои силы, энергию и решают очень важные задачи для жителей городов и поселков. Путь к новым большим успехам с этого начинается. Награждается глава администрации сельского поселения Мещегаровского сельсовета Салаватского района Башкирии Ильнара Сафина», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия-24». Путин также поблагодарил Сафину за талант общения с людьми и за труд. У Сафиной в зоне спецоперации находятся супруг. Она долгое время работала воспитателем в детском саду. На церемонии Путин также заявил, что муниципальный уровень определяет образ всей России. Лучшие достижения регионов представлены на выставке «Россия» на ВДНХ, напомнил глава государства.

Награду в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» получила глава башкирского села Ильнара Сафина. Награду вручил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служения». «Дань уважения людям, которые направляют свои силы, энергию и решают очень важные задачи для жителей городов и поселков. Путь к новым большим успехам с этого начинается. Награждается глава администрации сельского поселения Мещегаровского сельсовета Салаватского района Башкирии Ильнара Сафина», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия-24». Путин также поблагодарил Сафину за талант общения с людьми и за труд. У Сафиной в зоне спецоперации находятся супруг. Она долгое время работала воспитателем в детском саду. На церемонии Путин также заявил, что муниципальный уровень определяет образ всей России. Лучшие достижения регионов представлены на выставке «Россия» на ВДНХ, напомнил глава государства.