Свердловской чиновнице дали путинскую премию за пропаганду семейных ценностей

Заместителя главы Волчанского городского округа (Свердловская область) Инну Бородулину отметили на учрежденной администрацией президента России премии «Служение» для чиновников. Она заняла третье место в номинации «Мой край — моя гордость» за проект «Фестиваль семей», направленный на пропаганду семейных ценностей.
«Ежегодно в течение семи дней [в Волчанском городском округе] проходит программа комплексных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и вовлечение семей всех категорий, готовых активно участвовать в жизни города, выявлять необходимость изменений и реализовать их», — говорится в описании проекта Бородулиной. Трансляция мероприятия ведется в официальной группе премии в соцсети «ВКонтакте».
Сама чиновница, получив награду, поблагодарила в первую очередь президента Владимира Путина — «за возможность поделиться муниципальными наработками», во вторую — губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, «который ведет нас вперед на примере Волчанского городского округа». И отдельно отметила Александра Вервейна, управляющего Северным округом, который и предложил ей поучаствовать в премии «Служение».
Награду Инне Бородулиной вручал гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Всего в номинации «Моя край — моя гордость» было 10 участников из разных регионов. Второе место занял проект межмуниципального туристического маршрута «Соляные столицы Прикамья» (Березники, Пермский край), первое место — проект «Томск — изумрудный город» музея истории города.
Премию «Служение» для представителей органов местного самоуправления анонсировал в конце 2023 года первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В мероприятии участвуют градоначальники со всей страны. Уральские мэры даже сдавали ПЦР-тест — муссировались слухи о том, что планируется встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
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