16 января 2024

Труппу пермской оперы пополнили голоса из Петербурга и Екатеринбурга

Пермский театр оперы и балета принял артистов из Петербурга и Екатеринбурга
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Пермский театр оперы и балета принял новых артистов Фото:

Пермский театр оперы и балета принял новых артистов. В оперной труппе теперь работают бас Рустам Касимов и меццо-сопрано Вера Кравчук, которые ранее выступали на сценах Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

«В Пермской опере — пополнение. Знакомьтесь, бас — Рустам Касимов и меццо-сопрано — Вера Кравчук! Кроме того, с солистами нашей оперной труппы начала работать новый концертмейстер по вокалу — Анастасия Иванова», — сообщается в telegram-канале.

Вера Кравчук в 2021 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 2022 года она приглашенная солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а с января 2024 года солистка Пермской оперы. Рустам Касимов окончил московскую Академию хорового искусства им. В. С. Попова в 2010 году. Он выступал в хоре Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики, был солистом Нижегородского театра оперы и балета, а с 2021 года — солистом Урал Оперы (Екатеринбург). Теперь он также солист Пермской оперы. В Перми он дебютирует 27 января, исполнив партию Коллена в опере «Богема».

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Пермский театр оперы и балета принял новых артистов. В оперной труппе теперь работают бас Рустам Касимов и меццо-сопрано Вера Кравчук, которые ранее выступали на сценах Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе театра. «В Пермской опере — пополнение. Знакомьтесь, бас — Рустам Касимов и меццо-сопрано — Вера Кравчук! Кроме того, с солистами нашей оперной труппы начала работать новый концертмейстер по вокалу — Анастасия Иванова», — сообщается в telegram-канале. Вера Кравчук в 2021 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 2022 года она приглашенная солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а с января 2024 года солистка Пермской оперы. Рустам Касимов окончил московскую Академию хорового искусства им. В. С. Попова в 2010 году. Он выступал в хоре Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики, был солистом Нижегородского театра оперы и балета, а с 2021 года — солистом Урал Оперы (Екатеринбург). Теперь он также солист Пермской оперы. В Перми он дебютирует 27 января, исполнив партию Коллена в опере «Богема».
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