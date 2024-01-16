Труппу пермской оперы пополнили голоса из Петербурга и Екатеринбурга

Пермский театр оперы и балета принял артистов из Петербурга и Екатеринбурга

17 января 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Пермский театр оперы и балета принял новых артистов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермский театр оперы и балета принял новых артистов. В оперной труппе теперь работают бас Рустам Касимов и меццо-сопрано Вера Кравчук, которые ранее выступали на сценах Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе театра. «В Пермской опере — пополнение. Знакомьтесь, бас — Рустам Касимов и меццо-сопрано — Вера Кравчук! Кроме того, с солистами нашей оперной труппы начала работать новый концертмейстер по вокалу — Анастасия Иванова», — сообщается в telegram-канале. Вера Кравчук в 2021 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 2022 года она приглашенная солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а с января 2024 года солистка Пермской оперы. Рустам Касимов окончил московскую Академию хорового искусства им. В. С. Попова в 2010 году. Он выступал в хоре Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики, был солистом Нижегородского театра оперы и балета, а с 2021 года — солистом Урал Оперы (Екатеринбург). Теперь он также солист Пермской оперы. В Перми он дебютирует 27 января, исполнив партию Коллена в опере «Богема».

Пермский театр оперы и балета принял новых артистов. В оперной труппе теперь работают бас Рустам Касимов и меццо-сопрано Вера Кравчук, которые ранее выступали на сценах Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе театра. «В Пермской опере — пополнение. Знакомьтесь, бас — Рустам Касимов и меццо-сопрано — Вера Кравчук! Кроме того, с солистами нашей оперной труппы начала работать новый концертмейстер по вокалу — Анастасия Иванова», — сообщается в telegram-канале. Вера Кравчук в 2021 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 2022 года она приглашенная солистка Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а с января 2024 года солистка Пермской оперы. Рустам Касимов окончил московскую Академию хорового искусства им. В. С. Попова в 2010 году. Он выступал в хоре Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики, был солистом Нижегородского театра оперы и балета, а с 2021 года — солистом Урал Оперы (Екатеринбург). Теперь он также солист Пермской оперы. В Перми он дебютирует 27 января, исполнив партию Коллена в опере «Богема».