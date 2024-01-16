Власти на публичных слушаниях не одобрили строительство складского комплекса в Советском районе Челябинска с максимальным коэффициентом застройки 0,70%. Общая площадь объектов по плану — 6 тысяч 490 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.
«Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства АБК, производственно-складского здания, открытого склада на земельном участке в зоне объектов IV и V классов опасности с максимальным коэффициентом застройки — 0,70 по улице Челябинской в Советском районе города Челябинска. Причиной стало противоречие испрашиваемых параметров разрешенного строительства параметрам, установленным документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Челябинска», — говорится на сайте.
Объект инициатор проекта планировал разместить в границах улиц Челябинская, Кирова, Станционной, Морозова, Железнодорожной, недалеко от железнодорожных путей в Советском районе Челябинска. Но заявленные инициатором параметры в плане застройки расходились с установленным нормативом.
Ранее мэрия Челябинска одобрила строительство крупной производственной базы и складских помещений в Советском районе Челябинска. Общая площадь застройки составит 1 тысячу 600 квадратных метров.
Власти на публичных слушаниях не одобрили строительство логистического центра в Советском районе Челябинска с максимальным коэффициентом застройки 0,70%
Скрин: кадастровая карта г. Челябинск
Общая площадь объектов по плану — 6 тысяч 490 квадратных метров
Власти на публичных слушаниях не одобрили строительство складского комплекса в Советском районе Челябинска с максимальным коэффициентом застройки 0,70%. Общая площадь объектов по плану — 6 тысяч 490 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства АБК, производственно-складского здания, открытого склада на земельном участке в зоне объектов IV и V классов опасности с максимальным коэффициентом застройки — 0,70 по улице Челябинской в Советском районе города Челябинска. Причиной стало противоречие испрашиваемых параметров разрешенного строительства параметрам, установленным документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Челябинска», — говорится на сайте. Объект инициатор проекта планировал разместить в границах улиц Челябинская, Кирова, Станционной, Морозова, Железнодорожной, недалеко от железнодорожных путей в Советском районе Челябинска. Но заявленные инициатором параметры в плане застройки расходились с установленным нормативом. Ранее мэрия Челябинска одобрила строительство крупной производственной базы и складских помещений в Советском районе Челябинска. Общая площадь застройки составит 1 тысячу 600 квадратных метров.