Власти запретили строить складской комплекс в Советском районе Челябинска. Скрин

Мэрия Челябинска не одобрила возведение складского комплекса в Советском районе

17 января 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Причиной отказа стало противоречие испрашиваемых параметров разрешенного строительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти на публичных слушаниях не одобрили строительство складского комплекса в Советском районе Челябинска с максимальным коэффициентом застройки 0,70%. Общая площадь объектов по плану — 6 тысяч 490 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства АБК, производственно-складского здания, открытого склада на земельном участке в зоне объектов IV и V классов опасности с максимальным коэффициентом застройки — 0,70 по улице Челябинской в Советском районе города Челябинска. Причиной стало противоречие испрашиваемых параметров разрешенного строительства параметрам, установленным документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Челябинска», — говорится на сайте. Объект инициатор проекта планировал разместить в границах улиц Челябинская, Кирова, Станционной, Морозова, Железнодорожной, недалеко от железнодорожных путей в Советском районе Челябинска. Но заявленные инициатором параметры в плане застройки расходились с установленным нормативом. Ранее мэрия Челябинска одобрила строительство крупной производственной базы и складских помещений в Советском районе Челябинска. Общая площадь застройки составит 1 тысячу 600 квадратных метров. Власти на публичных слушаниях не одобрили строительство логистического центра в Советском районе Челябинска с максимальным коэффициентом застройки 0,70% Скрин: кадастровая карта г. Челябинск Общая площадь объектов по плану — 6 тысяч 490 квадратных метров Скрин: кадастровая карта г. Челябинск Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти на публичных слушаниях не одобрили строительство складского комплекса в Советском районе Челябинска с максимальным коэффициентом застройки 0,70%. Общая площадь объектов по плану — 6 тысяч 490 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства АБК, производственно-складского здания, открытого склада на земельном участке в зоне объектов IV и V классов опасности с максимальным коэффициентом застройки — 0,70 по улице Челябинской в Советском районе города Челябинска. Причиной стало противоречие испрашиваемых параметров разрешенного строительства параметрам, установленным документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Челябинска», — говорится на сайте. Объект инициатор проекта планировал разместить в границах улиц Челябинская, Кирова, Станционной, Морозова, Железнодорожной, недалеко от железнодорожных путей в Советском районе Челябинска. Но заявленные инициатором параметры в плане застройки расходились с установленным нормативом. Ранее мэрия Челябинска одобрила строительство крупной производственной базы и складских помещений в Советском районе Челябинска. Общая площадь застройки составит 1 тысячу 600 квадратных метров.