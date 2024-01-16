В Сургуте создадут комикс про легенду о Луне

Комикс про легенду о Луне покажут в Сургуте на празднике «Нарождение Луны» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Сургуте школьники создадут комикс по мотивам легенды народов ханты и манси о Луне. Комикс покажут на национальном празднике «Нарождение Луны», который пройдет в феврале. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.



«В феврале коренные жители Югры отметят национальный праздник «Нарождение Луны», который считают началом года. В рамках праздника объявлен конкурс для детей от 8 до 16 лет на создание комиксов по мотивам легенды обских угров «Как Луна на Землю приходила», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта.



Ранее URA.RU рассказывало, что разработчики из Сургута создали компьютерную игру о жителях ХМАО. В основе сюжета игры — легенды и мифы коренных народов Севера.