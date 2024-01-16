16 января 2024

В Сургуте создадут комикс про легенду о Луне

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
Комикс про легенду о Луне покажут в Сургуте на празднике «Нарождение Луны» Фото:

В Сургуте школьники создадут комикс по мотивам легенды народов ханты и манси о Луне. Комикс покажут на национальном празднике «Нарождение Луны», который пройдет в феврале. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.

«В феврале коренные жители Югры отметят национальный праздник «Нарождение Луны», который считают началом года. В рамках праздника объявлен конкурс для детей от 8 до 16 лет на создание комиксов по мотивам легенды обских угров «Как Луна на Землю приходила», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта.

Ранее URA.RU рассказывало, что разработчики из Сургута создали компьютерную игру о жителях ХМАО. В основе сюжета игры — легенды и мифы коренных народов Севера.

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В Сургуте школьники создадут комикс по мотивам легенды народов ханты и манси о Луне. Комикс покажут на национальном празднике «Нарождение Луны», который пройдет в феврале. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО. «В феврале коренные жители Югры отметят национальный праздник «Нарождение Луны», который считают началом года. В рамках праздника объявлен конкурс для детей от 8 до 16 лет на создание комиксов по мотивам легенды обских угров «Как Луна на Землю приходила», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта. Ранее URA.RU рассказывало, что разработчики из Сургута создали компьютерную игру о жителях ХМАО. В основе сюжета игры — легенды и мифы коренных народов Севера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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