Семьи челябинских бойцов СВО, заключившие брак на ВДНХ, отправятся в путешествие

18 января 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Семьи бойцов СВО отправятся в «Солнечную долину» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Две семейные пары бойцов СВО, зарегистрировавшие брак на стенде Челябинской области на выставке «Россия» в Москве, отправятся в свадебное путешествие на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Молодоженов поздравил председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер. Для молодых семей были подготовлены памятные подарки, в том числе сертификат на свадебное путешествие в ГЛК „Солнечная долина“ и медаль с кусочком метеорита», — сообщили в пресс-службе ЗСО. Гербер заявил, что он рад разделить с молодоженами значимый праздник в их жизни — день рождения семьи в день рождения Челябинской области. Председатель ЗСО отметил, что особенно приятно, что свадьбы проходят в рамках уникального для всей страны события — выставки «Россия». Спикер ЗСО пожелал молодоженам вам тепла, домашнего уюта, почитания родителей, звонкого смеха детей. Свадьбы стали украшением празднования юбилея Челябинской области на стенде региона. Женихи в обеих парах — действующие участники специальной военной операции. На церемонию бракосочетания они приехали с фронта. Первая пара — Егор и Татьяна — живут в Миассе, познакомились в социальных сетях через общих знакомых. В 2021 году жениха призвали в армию на срочную военную службу, после которой он подписал контракт. В 2022 году его направили в зону боевых действий. За боевые заслуги в 2023 году награжден медалью «За воинскую доблесть». Вторая пара — Дарья и Алексей — из Чебаркуля. Молодожены познакомились на танцах и начали встречаться. Жених окончил Ульяновское высшее военное училище связи. Заключив контракт, отправился в зону специальной военной операции. Награжден медалями Жукова, «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе», «За участие в боевых действиях». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Две семейные пары бойцов СВО, зарегистрировавшие брак на стенде Челябинской области на выставке «Россия» в Москве, отправятся в свадебное путешествие на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Молодоженов поздравил председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер. Для молодых семей были подготовлены памятные подарки, в том числе сертификат на свадебное путешествие в ГЛК „Солнечная долина“ и медаль с кусочком метеорита», — сообщили в пресс-службе ЗСО. Гербер заявил, что он рад разделить с молодоженами значимый праздник в их жизни — день рождения семьи в день рождения Челябинской области. Председатель ЗСО отметил, что особенно приятно, что свадьбы проходят в рамках уникального для всей страны события — выставки «Россия». Спикер ЗСО пожелал молодоженам вам тепла, домашнего уюта, почитания родителей, звонкого смеха детей. Свадьбы стали украшением празднования юбилея Челябинской области на стенде региона. Женихи в обеих парах — действующие участники специальной военной операции. На церемонию бракосочетания они приехали с фронта. Первая пара — Егор и Татьяна — живут в Миассе, познакомились в социальных сетях через общих знакомых. В 2021 году жениха призвали в армию на срочную военную службу, после которой он подписал контракт. В 2022 году его направили в зону боевых действий. За боевые заслуги в 2023 году награжден медалью «За воинскую доблесть». Вторая пара — Дарья и Алексей — из Чебаркуля. Молодожены познакомились на танцах и начали встречаться. Жених окончил Ульяновское высшее военное училище связи. Заключив контракт, отправился в зону специальной военной операции. Награжден медалями Жукова, «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе», «За участие в боевых действиях».