Семьи челябинских бойцов СВО, заключившие брак на ВДНХ, отправятся в путешествие

Две семейные пары бойцов СВО, зарегистрировавшие брак на стенде Челябинской области на выставке «Россия» в Москве, отправятся в свадебное путешествие на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«Молодоженов поздравил председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер. Для молодых семей были подготовлены памятные подарки, в том числе сертификат на свадебное путешествие в ГЛК „Солнечная долина“ и медаль с кусочком метеорита», — сообщили в пресс-службе ЗСО.
Гербер заявил, что он рад разделить с молодоженами значимый праздник в их жизни — день рождения семьи в день рождения Челябинской области. Председатель ЗСО отметил, что особенно приятно, что свадьбы проходят в рамках уникального для всей страны события — выставки «Россия». Спикер ЗСО пожелал молодоженам вам тепла, домашнего уюта, почитания родителей, звонкого смеха детей.
Свадьбы стали украшением празднования юбилея Челябинской области на стенде региона. Женихи в обеих парах — действующие участники специальной военной операции. На церемонию бракосочетания они приехали с фронта.
Первая пара — Егор и Татьяна — живут в Миассе, познакомились в социальных сетях через общих знакомых. В 2021 году жениха призвали в армию на срочную военную службу, после которой он подписал контракт. В 2022 году его направили в зону боевых действий. За боевые заслуги в 2023 году награжден медалью «За воинскую доблесть».
Вторая пара — Дарья и Алексей — из Чебаркуля. Молодожены познакомились на танцах и начали встречаться. Жених окончил Ульяновское высшее военное училище связи. Заключив контракт, отправился в зону специальной военной операции. Награжден медалями Жукова, «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе», «За участие в боевых действиях».
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