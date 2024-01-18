Мэрия Челябинска расторгла контракт на строительство дороги за 234 млн рублей

Компания не смогла выполнить взятые на себя обязательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска расторг контракт на 234 миллиона рублей на строительство дороги по улице 3-й Эльтонской с компанией «Дорстройгрупп». Информация об этом размещена на портале госзакупок. Причиной стал срыв сроков сдачи объекта.

«ООО „Дорстройгрупп“ взяло на себя обязательства по строительству автодороги по улице 3-я Эльтонская от улицы Ферганская до Чуриловского проспекта. Срок выполнения работ до 20 октября 2023 года. Данное условие было нарушено. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», — говорится в соответствующем решении Комитета дорожного хозяйства.

Сумма контракта на строительство дороги по улице 3-я Эльтонская составляла 234 миллиона рублей. По состоянию на 28 декабря 2023 года ООО «Дорстройгрупп» сумело произвести работы только на 144 миллиона. В этой связи контракт был расторгнут.

По данным сервиса СБИС, ООО «Дорстройгрупп» зарегистрировано в Челябинске. У компании два владельца. 70 процентами владеет Эдик Аракелян, 30 процентов принадлежат Павлу Воронову.

С 2015 по 2021 год директором компании был экс-депутат заксобрания области Арман Аракелян, осужденный и приговоренный к условному сроку за взятки сотрудникам Росавтодора. Самих теперь уже бывших сотрудников также приговорили к условным срокам. После возбуждения уголовного дела Аракеляну пришлось сдать депутатский мандат. Сама компания «Дорстройгрупп» также была оштрафована на два миллиона рублей по делу о коррупции.

В настоящее время, по данным СБИС, директором компании является Дмитрий Краснов. URA.RU направило запросы в пресс-службу мэрии Челябинска и в ООО «Дорстройгрупп». На момент выхода публикации ответы на запросы получены не были.