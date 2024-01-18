Спрос на новые грузовики у челябинцев вырос в шесть раз

У челябинцев в 2023 году самым востребованным стал китайский бренд ivego-Hongyan

18 января 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость нового грузовика в регионе составила 9 млн 350 тысяч рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году в шесть раз вырос спрос на новые грузовики, при этом в восемь раз увеличился объем предложений данной спецтехники. Самым востребованным среди новинок стал китайский бренд ivego-Hongyan. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Авито Спецтехника. «Согласно результатам исследования, в 2023 году спрос на грузовики с пробегом вырос на 10%, а на новинки — на 634%. Предложение также изменилось: на автомобили с пробегом оно выросло на 20%, а на новые — на 809%. Самым востребованным брендом грузовиков с пробегом стал камаз с долей от общего спроса 18%, а самым востребованным среди новинок — китайский бренд ivego-Hongyan с долей в 25%», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, в Челябинске средняя стоимость грузовика с пробегом в 2023 году составила 2 млн 500 тысяч рублей, а нового грузовика — 9 млн 350 тысяч рублей. Первое место в рейтинге самых распространенных моделей грузовиков с пробегом в Челябинской области в 2023 году занимает Урал 4320 со средней стоимостью 3 млн 850 тысяч рублей. На долю модели пришлось по 3,3% от общего предложения грузовиков с пробегом в стране. На втором месте — Mitsubishi Fuso Canter с долей предложения 1,7% и средней стоимостью 2 млн 500 тысяч рублей. Третью позицию занимает Hyundai HD78 с долей предложения 1,2%. Средняя стоимость модели составила 1 млн 550 тысяч рублей. По предложению среди брендов новых грузовиков лидером стал Shacman (Shaanxi) с долей предложения 30% и средней стоимостью 9 млн 650 тысяч рублей. Также в топ-5 наиболее распространенных брендов новых грузовиков вошли IVECO-Hongyan, Howo, камаз и sitrak. Наиболее распространенным брендом грузовика с пробегом в 2023 году стал камаз. На долю бренда пришлось 13% от общего предложения на грузовики с пробегом. Средняя цена грузовиков с пробегом отечественного производителя составила 1 млн 500 тысяч рублей. В рейтинг самых популярных брендов грузовиков с пробегом также вошли бренды газ, Урал, Shacman (Shaanxi) и зил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в 2023 году в шесть раз вырос спрос на новые грузовики, при этом в восемь раз увеличился объем предложений данной спецтехники. Самым востребованным среди новинок стал китайский бренд ivego-Hongyan. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Авито Спецтехника. «Согласно результатам исследования, в 2023 году спрос на грузовики с пробегом вырос на 10%, а на новинки — на 634%. Предложение также изменилось: на автомобили с пробегом оно выросло на 20%, а на новые — на 809%. Самым востребованным брендом грузовиков с пробегом стал камаз с долей от общего спроса 18%, а самым востребованным среди новинок — китайский бренд ivego-Hongyan с долей в 25%», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, в Челябинске средняя стоимость грузовика с пробегом в 2023 году составила 2 млн 500 тысяч рублей, а нового грузовика — 9 млн 350 тысяч рублей. Первое место в рейтинге самых распространенных моделей грузовиков с пробегом в Челябинской области в 2023 году занимает Урал 4320 со средней стоимостью 3 млн 850 тысяч рублей. На долю модели пришлось по 3,3% от общего предложения грузовиков с пробегом в стране. На втором месте — Mitsubishi Fuso Canter с долей предложения 1,7% и средней стоимостью 2 млн 500 тысяч рублей. Третью позицию занимает Hyundai HD78 с долей предложения 1,2%. Средняя стоимость модели составила 1 млн 550 тысяч рублей. По предложению среди брендов новых грузовиков лидером стал Shacman (Shaanxi) с долей предложения 30% и средней стоимостью 9 млн 650 тысяч рублей. Также в топ-5 наиболее распространенных брендов новых грузовиков вошли IVECO-Hongyan, Howo, камаз и sitrak. Наиболее распространенным брендом грузовика с пробегом в 2023 году стал камаз. На долю бренда пришлось 13% от общего предложения на грузовики с пробегом. Средняя цена грузовиков с пробегом отечественного производителя составила 1 млн 500 тысяч рублей. В рейтинг самых популярных брендов грузовиков с пробегом также вошли бренды газ, Урал, Shacman (Shaanxi) и зил.