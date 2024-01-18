Екатеринбуржец упал замертво на улице

В Екатеринбурге мужчина внезапно скончался прямо на улице. Об этом сообщили очевидцы трагедии.
«ЧП произошло в Пионерском районе Екатеринбурга. Мужчина упал на улице и скончался», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на очевидцев.
Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер, пояснил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Следователи направят тело на судмедэкспертизу, добавил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. В ведомстве организовали проверку.
Ранее URA.RU писало, что у многоэтажки на Белинского, 177 в Екатеринбурге за сутки нашли два трупа. Сначала обнаружили тело пожилого мужчины, который выкапывал машину из снега. На следующий день на том же месте нашли тело девушки. У нее остались двое маленьких детей. Подробнее — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.