Екатеринбуржец упал замертво на улице

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Следователи отправят тело погибшего на экспертизу Фото:

В Екатеринбурге мужчина внезапно скончался прямо на улице. Об этом сообщили очевидцы трагедии.

«ЧП произошло в Пионерском районе Екатеринбурга. Мужчина упал на улице и скончался», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на очевидцев.

Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер, пояснил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Следователи направят тело на судмедэкспертизу, добавил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. В ведомстве организовали проверку.

Ранее URA.RU писало, что у многоэтажки на Белинского, 177 в Екатеринбурге за сутки нашли два трупа. Сначала обнаружили тело пожилого мужчины, который выкапывал машину из снега. На следующий день на том же месте нашли тело девушки. У нее остались двое маленьких детей. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге мужчина внезапно скончался прямо на улице. Об этом сообщили очевидцы трагедии. «ЧП произошло в Пионерском районе Екатеринбурга. Мужчина упал на улице и скончался», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+», ссылаясь на очевидцев. Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер, пояснил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Следователи направят тело на судмедэкспертизу, добавил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. В ведомстве организовали проверку. Ранее URA.RU писало, что у многоэтажки на Белинского, 177 в Екатеринбурге за сутки нашли два трупа. Сначала обнаружили тело пожилого мужчины, который выкапывал машину из снега. На следующий день на том же месте нашли тело девушки. У нее остались двое маленьких детей. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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