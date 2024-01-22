Пермяки не могут улететь домой из-за непогоды в Петербурге

Из-за плохой погоды аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт на прием и вылет воздушных судов. В числе рейсов, вылет которых задерживается и самолет в Пермь. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Задерживается вылет рейса сообщением Санкт-Петербург — Пермь. Это связано с закрытием аэропорта „Пулково“. Виной всему плохие погодные условия», — говорится в сообщении прокуратуры. Всего задержаны 18 рейсов. Самолеты, следующие в «Пулково», были направлены на запасные аэродромы.
Отмечается, что прокуроры тщательно следят за тем, чтобы права всех пассажиров были соблюдены. В случае выявления нарушений ведомство примет меры реагирования.
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