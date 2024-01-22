Общество Транспорт Пермяки не могут улететь домой из-за непогоды в Петербурге 23 января 2024 в 10:42 Размер текста - 17 + Рейс из Санкт-Петербурга в Пермь отложен на неопределенное время Фото: Александр Елизаров © URA.RU Из-за плохой погоды аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт на прием и вылет воздушных судов. В числе рейсов, вылет которых задерживается и самолет в Пермь. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. «Задерживается вылет рейса сообщением Санкт-Петербург — Пермь. Это связано с закрытием аэропорта „Пулково“. Виной всему плохие погодные условия», — говорится в сообщении прокуратуры. Всего задержаны 18 рейсов. Самолеты, следующие в «Пулково», были направлены на запасные аэродромы. Отмечается, что прокуроры тщательно следят за тем, чтобы права всех пассажиров были соблюдены. В случае выявления нарушений ведомство примет меры реагирования. Из-за плохой погоды аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт на прием и вылет воздушных судов. В числе рейсов, вылет которых задерживается и самолет в Пермь. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. «Задерживается вылет рейса сообщением Санкт-Петербург — Пермь. Это связано с закрытием аэропорта „Пулково“. Виной всему плохие погодные условия», — говорится в сообщении прокуратуры. Всего задержаны 18 рейсов. Самолеты, следующие в «Пулково», были направлены на запасные аэродромы. Отмечается, что прокуроры тщательно следят за тем, чтобы права всех пассажиров были соблюдены. В случае выявления нарушений ведомство примет меры реагирования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям