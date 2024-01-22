22 января 2024

Пермяки не могут улететь домой из-за непогоды в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, ожидание, пассажиры
Рейс из Санкт-Петербурга в Пермь отложен на неопределенное время Фото:

Из-за плохой погоды аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт на прием и вылет воздушных судов. В числе рейсов, вылет которых задерживается и самолет в Пермь. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Задерживается вылет рейса сообщением Санкт-Петербург — Пермь. Это связано с закрытием аэропорта „Пулково“. Виной всему плохие погодные условия», — говорится в сообщении прокуратуры. Всего задержаны 18 рейсов. Самолеты, следующие в «Пулково», были направлены на запасные аэродромы.

Отмечается, что прокуроры тщательно следят за тем, чтобы права всех пассажиров были соблюдены. В случае выявления нарушений ведомство примет меры реагирования.

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Из-за плохой погоды аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт на прием и вылет воздушных судов. В числе рейсов, вылет которых задерживается и самолет в Пермь. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. «Задерживается вылет рейса сообщением Санкт-Петербург — Пермь. Это связано с закрытием аэропорта „Пулково“. Виной всему плохие погодные условия», — говорится в сообщении прокуратуры. Всего задержаны 18 рейсов. Самолеты, следующие в «Пулково», были направлены на запасные аэродромы. Отмечается, что прокуроры тщательно следят за тем, чтобы права всех пассажиров были соблюдены. В случае выявления нарушений ведомство примет меры реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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