Ушло в суд дело челябинки, чья малолетняя дочь погибла, наевшись таблеток

23 января 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Малышка наелась лекарств, когда ее мать находилась под действием алкоголя и наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дело челябинки, двухлетняя дочь которой погибла, наевшись лекарств, передали в суд. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в СУ СКР по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Копейска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в СУ СК. Труп малышки обнаружили в ноябре 2023 года. Тогда источник URA.RU сообщил, что она росла в неблагополучной семье. Следствие установило, что во время смерти девочки мать находилась в алкогольном и наркотическом опьянении. Ребенок, оставшись без присмотра, взяла из аптечки лекарственный препарат. Она погибла от отравления, употребив его в больших количествах. Мать девочки полностью признала вину.

Дело челябинки, двухлетняя дочь которой погибла, наевшись лекарств, передали в суд. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в СУ СКР по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Копейска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в СУ СК. Труп малышки обнаружили в ноябре 2023 года. Тогда источник URA.RU сообщил, что она росла в неблагополучной семье. Следствие установило, что во время смерти девочки мать находилась в алкогольном и наркотическом опьянении. Ребенок, оставшись без присмотра, взяла из аптечки лекарственный препарат. Она погибла от отравления, употребив его в больших количествах. Мать девочки полностью признала вину.