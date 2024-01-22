Ушло в суд дело челябинки, чья малолетняя дочь погибла, наевшись таблеток

Дело челябинки, двухлетняя дочь которой погибла, наевшись лекарств, передали в суд. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщили URA.RU в СУ СКР по региону.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Копейска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в СУ СК.
Труп малышки обнаружили в ноябре 2023 года. Тогда источник URA.RU сообщил, что она росла в неблагополучной семье. Следствие установило, что во время смерти девочки мать находилась в алкогольном и наркотическом опьянении. Ребенок, оставшись без присмотра, взяла из аптечки лекарственный препарат. Она погибла от отравления, употребив его в больших количествах. Мать девочки полностью признала вину.
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