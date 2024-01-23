Авито: самые дешевые комнаты продаются в Челябинске в Ленинском районе

Самые доступные комнаты в Челябинске продаются по 550-560 тысяч рублей за объект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске самые дешевые комнаты продаются в Ленинском и Металлургическом районах. Стоимость подобной недвижимости составляет соответственно 550 тысяч и 560 тысяч рублей за объект. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске наиболее доступные средние цены на комнаты — в Ленинском (550 тысяч рублей) и Металлургическом (560 тысяч рублей) районах. Больше всего комнаты стоят в Курчатовском районе — 690 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе компании.

Аналитики ранее отмечали, что стоимость комнат в Челябинске по итогам 2023 года составила 600 тысяч рублей, в сравнении с 2022-м она выросла на 11%. В прошлом году средняя стоимость комнат составляла 540 тысяч рублей.

В 2023 году в сравнении с 2022 годом объем предложения комнат в Челябинске сократился на 23% Инфографика: URA.RU