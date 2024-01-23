Названы районы Челябинска с самыми дешевыми комнатами. Инфографика

Авито: самые дешевые комнаты продаются в Челябинске в Ленинском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые доступные комнаты в Челябинске продаются по 550-560 тысяч рублей за объект Фото:

В Челябинске самые дешевые комнаты продаются в Ленинском и Металлургическом районах. Стоимость подобной недвижимости составляет соответственно 550 тысяч и 560 тысяч рублей за объект. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске наиболее доступные средние цены на комнаты — в Ленинском (550 тысяч рублей) и Металлургическом (560 тысяч рублей) районах. Больше всего комнаты стоят в Курчатовском районе — 690 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе компании.

Аналитики ранее отмечали, что стоимость комнат в Челябинске по итогам 2023 года составила 600 тысяч рублей, в сравнении с 2022-м она выросла на 11%. В прошлом году средняя стоимость комнат составляла 540 тысяч рублей.

В 2023 году в сравнении с 2022 годом объем предложения комнат в Челябинске сократился на 23%
В 2023 году в сравнении с 2022 годом объем предложения комнат в Челябинске сократился на 23%
Средняя стоимость комнат в Челябинске по итогам 2023 года составила 600 тысяч рублей, в сравнении с 2022 годом она выросла на 11% (с 540 тысяч рублей)
Средняя стоимость комнат в Челябинске по итогам 2023 года составила 600 тысяч рублей, в сравнении с 2022 годом она выросла на 11% (с 540 тысяч рублей)

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В Челябинске самые дешевые комнаты продаются в Ленинском и Металлургическом районах. Стоимость подобной недвижимости составляет соответственно 550 тысяч и 560 тысяч рублей за объект. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске наиболее доступные средние цены на комнаты — в Ленинском (550 тысяч рублей) и Металлургическом (560 тысяч рублей) районах. Больше всего комнаты стоят в Курчатовском районе — 690 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе компании. Аналитики ранее отмечали, что стоимость комнат в Челябинске по итогам 2023 года составила 600 тысяч рублей, в сравнении с 2022-м она выросла на 11%. В прошлом году средняя стоимость комнат составляла 540 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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