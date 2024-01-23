В Челябинской области выросло производство лекарств. Инфографика

Челябинскстат: выпуск лекарств в регионе за 11 месяцев 2023 года вырос на 15,6%

23 января 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Выпуск медицинских препаратов вырос на 15,6% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области увеличилось производство лекарственных препаратов и материалов. Как следует из данных Челябинскстата, прирост за 11 месяцев 2023 года достиг 15,6% к аналогичному периоду 2022 года. «Обрабатывающие производства. Данные за январь — ноябрь 2023 года к январю — ноябрю 2022 года. Лекарственные средства и материалы — 15,6%», — отметили специалисты Челябинскстата. Годом ранее наблюдалось снижение. Показатель тогда упал на 4,1%. В товарной группе учитываются препараты, применяемые в медицинских целях. Согласно данным ведомства, рост производства в указанный период наблюдался по большинству важнейших позиций. Лидером роста стало производство прочих транспортных средств, к которым относят грузовики-самосвалы, тракторы, мотоциклы и другую технику. Увеличение достигло 56%. Наибольшее падение претерпела деятельность типографий. Снижение выпуска в полиграфическом производстве составило 21,8%. В регионе за 11 месяцев 2023 года наблюдался рост выпуска целого ряда товаров Скрин: пресс-служба Челябинскстата

В Челябинской области увеличилось производство лекарственных препаратов и материалов. Как следует из данных Челябинскстата, прирост за 11 месяцев 2023 года достиг 15,6% к аналогичному периоду 2022 года. «Обрабатывающие производства. Данные за январь — ноябрь 2023 года к январю — ноябрю 2022 года. Лекарственные средства и материалы — 15,6%», — отметили специалисты Челябинскстата. Годом ранее наблюдалось снижение. Показатель тогда упал на 4,1%. В товарной группе учитываются препараты, применяемые в медицинских целях. Согласно данным ведомства, рост производства в указанный период наблюдался по большинству важнейших позиций. Лидером роста стало производство прочих транспортных средств, к которым относят грузовики-самосвалы, тракторы, мотоциклы и другую технику. Увеличение достигло 56%. Наибольшее падение претерпела деятельность типографий. Снижение выпуска в полиграфическом производстве составило 21,8%.