В Челябинской области увеличилось производство лекарственных препаратов и материалов. Как следует из данных Челябинскстата, прирост за 11 месяцев 2023 года достиг 15,6% к аналогичному периоду 2022 года.
«Обрабатывающие производства. Данные за январь — ноябрь 2023 года к январю — ноябрю 2022 года. Лекарственные средства и материалы — 15,6%», — отметили специалисты Челябинскстата.
Годом ранее наблюдалось снижение. Показатель тогда упал на 4,1%. В товарной группе учитываются препараты, применяемые в медицинских целях.
Согласно данным ведомства, рост производства в указанный период наблюдался по большинству важнейших позиций. Лидером роста стало производство прочих транспортных средств, к которым относят грузовики-самосвалы, тракторы, мотоциклы и другую технику. Увеличение достигло 56%. Наибольшее падение претерпела деятельность типографий. Снижение выпуска в полиграфическом производстве составило 21,8%.
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