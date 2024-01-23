В Челябинской области выросло производство лекарств. Инфографика

Челябинскстат: выпуск лекарств в регионе за 11 месяцев 2023 года вырос на 15,6%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., производство лекарств, таблетки, медикаменты, триазавирин, медицина
Выпуск медицинских препаратов вырос на 15,6% Фото:

В Челябинской области увеличилось производство лекарственных препаратов и материалов. Как следует из данных Челябинскстата, прирост за 11 месяцев 2023 года достиг 15,6% к аналогичному периоду 2022 года.

«Обрабатывающие производства. Данные за январь — ноябрь 2023 года к январю — ноябрю 2022 года. Лекарственные средства и материалы — 15,6%», — отметили специалисты Челябинскстата.

Годом ранее наблюдалось снижение. Показатель тогда упал на 4,1%. В товарной группе учитываются препараты, применяемые в медицинских целях.

Согласно данным ведомства, рост производства в указанный период наблюдался по большинству важнейших позиций. Лидером роста стало производство прочих транспортных средств, к которым относят грузовики-самосвалы, тракторы, мотоциклы и другую технику. Увеличение достигло 56%. Наибольшее падение претерпела деятельность типографий. Снижение выпуска в полиграфическом производстве составило 21,8%.

В регионе за 11 месяцев 2023 года наблюдался рост выпуска целого ряда товаров
В регионе за 11 месяцев 2023 года наблюдался рост выпуска целого ряда товаров

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области увеличилось производство лекарственных препаратов и материалов. Как следует из данных Челябинскстата, прирост за 11 месяцев 2023 года достиг 15,6% к аналогичному периоду 2022 года. «Обрабатывающие производства. Данные за январь — ноябрь 2023 года к январю — ноябрю 2022 года. Лекарственные средства и материалы — 15,6%», — отметили специалисты Челябинскстата. Годом ранее наблюдалось снижение. Показатель тогда упал на 4,1%. В товарной группе учитываются препараты, применяемые в медицинских целях. Согласно данным ведомства, рост производства в указанный период наблюдался по большинству важнейших позиций. Лидером роста стало производство прочих транспортных средств, к которым относят грузовики-самосвалы, тракторы, мотоциклы и другую технику. Увеличение достигло 56%. Наибольшее падение претерпела деятельность типографий. Снижение выпуска в полиграфическом производстве составило 21,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...