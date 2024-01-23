В Колумбии расследуют ситуацию с вступлением россиянина в должность мэра Тунхи

23 января 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Россиянин с двойным гражданством победил на выборах мэра города Тунха Фото: Илья Московец © URA.RU Генеральная прокуратура Колумбии приступила к расследованию вероятного нарушения законодательства в отношении выходца из России Михаила Краснова, которого избрали мэром колумбийского города Тунха. Об этом сообщается в документе ведомства. «Генеральная прокуратура начала предварительное расследование предполагаемой неспособности новоназначенного мэра Тунхи Михаила Краснова вступить в должность», — говорится в сообщении ведомства. Также расследуется обоснованность процедур, предпринятых Красновым для достижения национализации в качестве гражданина Колумбии. Исходя из гражданской жалобы, Краснов в декабре 2022 года подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии UPTC в Тунхе. Через небольшой промежуток времени его выбрали мэром столицы региона Бояка. Ранее стало известно, что россиянин с двойным гражданством победил на выборах мэра колумбийского Тунха с численностью населения 150 тысяч человек. По итогам выборов Краснов набрал почти 32% голосов избирателей, передает телеканал 360. Россиянин планирует работать с международными компаниями и привлекать в регион инвестиционный капитал. Он подчеркивает, что стремится укрепить связи со своей родиной — Россией, передает «Царьград».

Генеральная прокуратура Колумбии приступила к расследованию вероятного нарушения законодательства в отношении выходца из России Михаила Краснова, которого избрали мэром колумбийского города Тунха. Об этом сообщается в документе ведомства. «Генеральная прокуратура начала предварительное расследование предполагаемой неспособности новоназначенного мэра Тунхи Михаила Краснова вступить в должность», — говорится в сообщении ведомства. Также расследуется обоснованность процедур, предпринятых Красновым для достижения национализации в качестве гражданина Колумбии. Исходя из гражданской жалобы, Краснов в декабре 2022 года подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии UPTC в Тунхе. Через небольшой промежуток времени его выбрали мэром столицы региона Бояка. Ранее стало известно, что россиянин с двойным гражданством победил на выборах мэра колумбийского Тунха с численностью населения 150 тысяч человек. По итогам выборов Краснов набрал почти 32% голосов избирателей, передает телеканал 360. Россиянин планирует работать с международными компаниями и привлекать в регион инвестиционный капитал. Он подчеркивает, что стремится укрепить связи со своей родиной — Россией, передает «Царьград».