23 января 2024

В Колумбии расследуют ситуацию с вступлением россиянина в должность мэра Тунхи

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕДГ. Екатеринбург, голосование, урна для голосования, выборы 2023
Россиянин с двойным гражданством победил на выборах мэра города Тунха Фото:

Генеральная прокуратура Колумбии приступила к расследованию вероятного нарушения законодательства в отношении выходца из России Михаила Краснова, которого избрали мэром колумбийского города Тунха. Об этом сообщается в документе ведомства.

«Генеральная прокуратура начала предварительное расследование предполагаемой неспособности новоназначенного мэра Тунхи Михаила Краснова вступить в должность», — говорится в сообщении ведомства. Также расследуется обоснованность процедур, предпринятых Красновым для достижения национализации в качестве гражданина Колумбии.

Исходя из гражданской жалобы, Краснов в декабре 2022 года подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии UPTC в Тунхе. Через небольшой промежуток времени его выбрали мэром столицы региона Бояка.

Ранее стало известно, что россиянин с двойным гражданством победил на выборах мэра колумбийского Тунха с численностью населения 150 тысяч человек. По итогам выборов Краснов набрал почти 32% голосов избирателей, передает телеканал 360. Россиянин планирует работать с международными компаниями и привлекать в регион инвестиционный капитал. Он подчеркивает, что стремится укрепить связи со своей родиной — Россией, передает «Царьград».

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Генеральная прокуратура Колумбии приступила к расследованию вероятного нарушения законодательства в отношении выходца из России Михаила Краснова, которого избрали мэром колумбийского города Тунха. Об этом сообщается в документе ведомства. «Генеральная прокуратура начала предварительное расследование предполагаемой неспособности новоназначенного мэра Тунхи Михаила Краснова вступить в должность», — говорится в сообщении ведомства. Также расследуется обоснованность процедур, предпринятых Красновым для достижения национализации в качестве гражданина Колумбии. Исходя из гражданской жалобы, Краснов в декабре 2022 года подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии UPTC в Тунхе. Через небольшой промежуток времени его выбрали мэром столицы региона Бояка. Ранее стало известно, что россиянин с двойным гражданством победил на выборах мэра колумбийского Тунха с численностью населения 150 тысяч человек. По итогам выборов Краснов набрал почти 32% голосов избирателей, передает телеканал 360. Россиянин планирует работать с международными компаниями и привлекать в регион инвестиционный капитал. Он подчеркивает, что стремится укрепить связи со своей родиной — Россией, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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