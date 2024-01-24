Екатеринбуржец покончил с собой после смерти сына

25 января 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Тело 50-летнего мужчины нашли в квартире на улице Учителей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU На улице Учителей в Екатеринбурге нашли тело 50-летнего мужчины — он покончил с собой. Перед смертью оставил записку, в которой рассказал, что его хотят уволить, но близкие рассказывают, что в последнее время мужчина был подавлен из-за смерти 11-летнего сына. «В записке было написано: „Меня хотят уволить. А семью кормить не на что“. После смерти сына он много пил, с работы его выгнали. Потом устроился в компанию телекоммуникационных услуг», — цитирует «КП — Екатеринбург» осведомленного источника. По данным издания, его 11-летний сын покончил с собой в 2020 году после того, как мать отобрала у него вейп. В пресс-службе СУ СКР комментировать ситуацию отказались.

На улице Учителей в Екатеринбурге нашли тело 50-летнего мужчины — он покончил с собой. Перед смертью оставил записку, в которой рассказал, что его хотят уволить, но близкие рассказывают, что в последнее время мужчина был подавлен из-за смерти 11-летнего сына. «В записке было написано: „Меня хотят уволить. А семью кормить не на что“. После смерти сына он много пил, с работы его выгнали. Потом устроился в компанию телекоммуникационных услуг», — цитирует «КП — Екатеринбург» осведомленного источника. По данным издания, его 11-летний сын покончил с собой в 2020 году после того, как мать отобрала у него вейп. В пресс-службе СУ СКР комментировать ситуацию отказались.