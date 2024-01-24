24 января 2024

Екатеринбуржец покончил с собой после смерти сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, смерть, ритуальная служба, похороны
Тело 50-летнего мужчины нашли в квартире на улице Учителей Фото:

На улице Учителей в Екатеринбурге нашли тело 50-летнего мужчины — он покончил с собой. Перед смертью оставил записку, в которой рассказал, что его хотят уволить, но близкие рассказывают, что в последнее время мужчина был подавлен из-за смерти 11-летнего сына.

«В записке было написано: „Меня хотят уволить. А семью кормить не на что“. После смерти сына он много пил, с работы его выгнали. Потом устроился в компанию телекоммуникационных услуг», — цитирует «КП — Екатеринбург» осведомленного источника.

По данным издания, его 11-летний сын покончил с собой в 2020 году после того, как мать отобрала у него вейп. В пресс-службе СУ СКР комментировать ситуацию отказались.

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На улице Учителей в Екатеринбурге нашли тело 50-летнего мужчины — он покончил с собой. Перед смертью оставил записку, в которой рассказал, что его хотят уволить, но близкие рассказывают, что в последнее время мужчина был подавлен из-за смерти 11-летнего сына. «В записке было написано: „Меня хотят уволить. А семью кормить не на что“. После смерти сына он много пил, с работы его выгнали. Потом устроился в компанию телекоммуникационных услуг», — цитирует «КП — Екатеринбург» осведомленного источника. По данным издания, его 11-летний сын покончил с собой в 2020 году после того, как мать отобрала у него вейп. В пресс-службе СУ СКР комментировать ситуацию отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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