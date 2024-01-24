Губернатор Куйвашев поздравил свердловских студентов с праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российского студенчества и напомнил, что Свердловская область — один из крупнейших научно-образовательных центров России. Уральских студентов он назвал талантливыми и пообещал создать для них лучшие условия. Поздравление опубликовано на официальном сайте департамента информационной политики.
«Мы стремимся создать в Свердловской области наилучшие условия для получения образования, самореализации и роста современной молодежи. Разработана программа поддержки студенческой молодежи „Кампус“. Она позволит студентам наших вузов получать повышенную стипендию, льготные кредиты на образование, пользоваться скидками в магазинах, кафе, фитнес-центрах», — отметил губернатор.
В России 25 января празднуют Татьянин день, связанный с покровительницей студентов — святой Татьяной. URA.RU подробно рассказывало, как праздновать и кого поздравлять в этот день.
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