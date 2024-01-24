Общество Образование Губернатор Куйвашев поздравил свердловских студентов с праздником 25 января 2024 в 12:41 Размер текста - 17 + Евгений Куйвашев напомнил о программе «Кампус» для поддержки молодежи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российского студенчества и напомнил, что Свердловская область — один из крупнейших научно-образовательных центров России. Уральских студентов он назвал талантливыми и пообещал создать для них лучшие условия. Поздравление опубликовано на официальном сайте департамента информационной политики. «Мы стремимся создать в Свердловской области наилучшие условия для получения образования, самореализации и роста современной молодежи. Разработана программа поддержки студенческой молодежи „Кампус“. Она позволит студентам наших вузов получать повышенную стипендию, льготные кредиты на образование, пользоваться скидками в магазинах, кафе, фитнес-центрах», — отметил губернатор. В России 25 января празднуют Татьянин день, связанный с покровительницей студентов — святой Татьяной. URA.RU подробно рассказывало, как праздновать и кого поздравлять в этот день. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российского студенчества и напомнил, что Свердловская область — один из крупнейших научно-образовательных центров России. Уральских студентов он назвал талантливыми и пообещал создать для них лучшие условия. Поздравление опубликовано на официальном сайте департамента информационной политики. «Мы стремимся создать в Свердловской области наилучшие условия для получения образования, самореализации и роста современной молодежи. Разработана программа поддержки студенческой молодежи „Кампус“. Она позволит студентам наших вузов получать повышенную стипендию, льготные кредиты на образование, пользоваться скидками в магазинах, кафе, фитнес-центрах», — отметил губернатор. В России 25 января празднуют Татьянин день, связанный с покровительницей студентов — святой Татьяной. URA.RU подробно рассказывало, как праздновать и кого поздравлять в этот день. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям