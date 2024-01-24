24 января 2024

Губернатор Куйвашев поздравил свердловских студентов с праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора Евгения Куйвашева со студентами на площадке Уральского федерального университета им. Первого Президента РФ Б.Н.Ельцина . Екатеринбург, куйвашев евгений, трибуна, кампус, кампус урфу
Евгений Куйвашев напомнил о программе «Кампус» для поддержки молодежи Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российского студенчества и напомнил, что Свердловская область — один из крупнейших научно-образовательных центров России. Уральских студентов он назвал талантливыми и пообещал создать для них лучшие условия. Поздравление опубликовано на официальном сайте департамента информационной политики.

«Мы стремимся создать в Свердловской области наилучшие условия для получения образования, самореализации и роста современной молодежи. Разработана программа поддержки студенческой молодежи „Кампус“. Она позволит студентам наших вузов получать повышенную стипендию, льготные кредиты на образование, пользоваться скидками в магазинах, кафе, фитнес-центрах», — отметил губернатор.

В России 25 января празднуют Татьянин день, связанный с покровительницей студентов — святой Татьяной. URA.RU подробно рассказывало, как праздновать и кого поздравлять в этот день.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем российского студенчества и напомнил, что Свердловская область — один из крупнейших научно-образовательных центров России. Уральских студентов он назвал талантливыми и пообещал создать для них лучшие условия. Поздравление опубликовано на официальном сайте департамента информационной политики. «Мы стремимся создать в Свердловской области наилучшие условия для получения образования, самореализации и роста современной молодежи. Разработана программа поддержки студенческой молодежи „Кампус“. Она позволит студентам наших вузов получать повышенную стипендию, льготные кредиты на образование, пользоваться скидками в магазинах, кафе, фитнес-центрах», — отметил губернатор. В России 25 января празднуют Татьянин день, связанный с покровительницей студентов — святой Татьяной. URA.RU подробно рассказывало, как праздновать и кого поздравлять в этот день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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